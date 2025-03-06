Λογαριασμός
Ρωσική επίθεση σε ξενοδοχείο της κεντρικής Ουκρανίας - Δύο νεκροί, τουλάχιστον 28 τραυματίες (Δείτε βίντεο και εικόνες)

Η επίθεση έγινε στο Κρύβι Ρι, γενέτειρα του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι και αποτελεί συχνό στόχο των Ρωσικών επιθέσεων .

Ρωσικός πύραυλος έπεσε σε ξενοδοχείο στην πόλη Κρύβι Ρι της κεντρικής Ουκρανίας

Ρωσική επίθεση με πύραυλο που έπεσε σε ξενοδοχείο στην πόλη Κρύβι Ρι της κεντρικής Ουκρανίας αργά την Τετάρτη, σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε 28 άλλους.

Ο Serhiy Lysak, κυβερνήτης της περιοχής, δήλωσε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι μεταξύ των τραυματιών είναι και ένα παιδί. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, είπε.

Οι Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας, με ανάρτηση επίσης στο Telegram, ανέφεραν ότι 14 άνθρωποι διασώθηκαν από τα ερείπια στο ξενοδοχείο που υπέστη σοβαρές ζημιές.

Ουκρανία

Ουκρανία

Δημοσίευσαν φωτογραφίες των πληρωμάτων που περνούν μέσα από σωρούς ερειπίων έξω από το φωταγωγημένο πενταόροφο κτίριο και σκαρφαλώνουν πάνω και κάτω σκάλες.

Ο καπνός έβγαινε από την κορυφή του ξενοδοχείου και σχεδόν όλα τα παράθυρά του είχαν καεί. Ένας γερανός αναπτύχθηκε για να φτάσει στα ανώτερα επίπεδα.

Ουκρανία

Ο Oleksandr Vilkul, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, είπε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα.

Ουκρανία

Το Κρύβι Ρι, η γενέτειρα του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, είναι συχνός στόχος από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία πριν από τρία χρόνια.

