Ρωσική επίθεση με πύραυλο που έπεσε σε ξενοδοχείο στην πόλη Κρύβι Ρι της κεντρικής Ουκρανίας αργά την Τετάρτη, σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε 28 άλλους.

Wounded civilians pulled from the rubble after a Russian missile shattered the “Central” hotel in Kryvyi Rih.



Rescue efforts are ongoing. pic.twitter.com/sqN24cCbxc March 5, 2025

First moments after a deadly Russian strike on a hotel in Kryvyi Rih.



Russia missile killed two and injured 14 people on 5 March. The number may rise as the rescue operation is ongoing. pic.twitter.com/T6XkardoV8 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 5, 2025

Ο Serhiy Lysak, κυβερνήτης της περιοχής, δήλωσε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι μεταξύ των τραυματιών είναι και ένα παιδί. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, είπε.

Οι Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας, με ανάρτηση επίσης στο Telegram, ανέφεραν ότι 14 άνθρωποι διασώθηκαν από τα ερείπια στο ξενοδοχείο που υπέστη σοβαρές ζημιές.

Δημοσίευσαν φωτογραφίες των πληρωμάτων που περνούν μέσα από σωρούς ερειπίων έξω από το φωταγωγημένο πενταόροφο κτίριο και σκαρφαλώνουν πάνω και κάτω σκάλες.

Ο καπνός έβγαινε από την κορυφή του ξενοδοχείου και σχεδόν όλα τα παράθυρά του είχαν καεί. Ένας γερανός αναπτύχθηκε για να φτάσει στα ανώτερα επίπεδα.

Ο Oleksandr Vilkul, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, είπε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα.

Το Κρύβι Ρι, η γενέτειρα του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, είναι συχνός στόχος από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία πριν από τρία χρόνια.

Πηγή: skai.gr

