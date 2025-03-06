Δημοσιογράφος που είχε καταγγείλει με ρεπορτάζ του σειρά φόνων σε πόλη του Ισημερινού η οποία σείεται από τη βία συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά δολοφονήθηκε σε ενέδρα, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οργανώσεις υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου.

Ο Πατρίσιο Αγκιλάρ, 54 ετών, δολοφονήθηκε προχθές Τρίτη σε σπίτι στη Φούντο Λιμόν, συνοικία που σαρώνεται από τη βία, στην πόλη Κινιντέ, ανέφερε η ΜΚΟ Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF). Οι δράστες «πυροβόλησαν επανειλημμένα εναντίον του δημοσιογράφου, αφήνοντας τουλάχιστον 27 κάλυκες στον τόπο του εγκλήματος», σημείωσε σε ανακοίνωσή της.

Ο Πατρίσιο Αγκιλάρ ήταν ο διευθυντής της τοπικής εφημερίδας El Libertador de Quinindé, στην επαρχία Εσμεράλδας, η οποία γειτονεύει με την Κολομβία, τη χώρα όπου παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα κοκαΐνης στην υφήλιο.

Χώρα με δολαριοποιημένη οικονομία και λιμάνια στρατηγικής σημασίας στον Ειρηνικό Ωκεανό, ο Ισημερινός έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε κόμβο της διακίνησης ουσιών προς τις αγορές των ΗΠΑ, της χώρας με την υψηλότερη κατανάλωση κοκαΐνης στον κόσμο, κι αυτές της Ευρώπης.

Η RSF σημειώνει πως ο Πατρίσιο Αγκιλάρ, δημοσιογράφος με εμπειρία τριάντα χρόνων, είχε δεχτεί επανειλημμένα απειλές εξαιτίας άρθρων του για το φαινόμενο της βίας στην επαρχία Εσμεράλδας, όπου διαπράχθηκαν τουλάχιστον πέντε φόνοι χθες.

Πριν από τη δική του δολοφονία, είχε καλύψει τουφεκίδι στη Φούντο Λιμόν κι είχε μοιραστεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικόνες των φερόμενων ως δραστών ληστείας εμπορικού καταστήματος.

Όπως και η RSF, η περιφερειακή οργάνωση υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου Fundamedios κάλεσε να διενεργηθεί διεξοδική και πλήρης έρευνα για την υπόθεση.

«Η δολοφονία του Πατρίσιο Αγκιλάρ είναι σοβαρή επίθεση στην ελευθερία του Τύπου στον Ισημερινό. Η δουλειά του, που εξέθετε το οργανωμένο έγκλημα και την πολιτική διαφθορά, τον έθεσε σε κίνδυνο, αλλά οι αρχές δεν μπόρεσαν να τον προστατεύσουν», σχολίασε ο Αρτούρ Χομέου, διευθυντής του τμήματος της RSF που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική.

Η ΜΚΟ Periodistas Sin Cadenas (Δημοσιογράφοι Χωρίς Αλυσίδες) επισήμανε πως πρόκειται για την πρώτη δολοφονία δημοσιογράφου στον Ισημερινό από το 2022, όταν είχαν πέσει νεκροί τρεις επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης.

Κατά τις αρχές, στον Ισημερινό δρουν κάπου είκοσι συμμορίες, επιδιδόμενες κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, απαγωγές και εκβιάσεις. Ο δείκτης των ανθρωποκτονιών εξερράγη τα τελευταία χρόνια στο κράτος της Λατινικής Αμερικής, άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας, περνώντας από τις 6 ανά 100.000 κατοίκους το 2018 στις 47 το 2023, τραγικό ρεκόρ.

Ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα, υποψήφιος για την επανεκλογή του στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών τη 13η Απριλίου, στον οποίο θα αντιμετωπίσει την ευαγγελική δικηγόρο και υποψήφια παράταξης της αριστεράς, τη Λουΐσα Γκονσάλες, έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε τομείς της χώρας, ανέπτυξε τον στρατό στους δρόμους και χαρακτήρισε τις συμμορίες «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

