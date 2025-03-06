Η δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία εκφωνήθηκε εκ μέρους της Γαλλίας, της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Δανίας, η οποία προεδρεύει για τον μήνα Μάρτιο περιέλαβε τρία βασικά μηνύματα μετά την κλειστή ενημέρωση των κρατών-μελών από την Ανώτερη Συντονίστρια Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Ανασυγκρότησης για τη Γάζα, Σίγκριντ Κάγκ στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Ν. Υόρκη.

Ανθρωπιστική βοήθεια

Η δήλωση επανέλαβε την έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη Σύνοδο Κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου στο Κάιρο, καλώντας το Ισραήλ να επιτρέψει την «ασφαλή, ανεμπόδιστη, μαζική και άνευ όρων παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας» στη Γάζα. Τονίζεται επίσης η ανάγκη συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ειδικά τα 2720 και 2735.

Κατάπαυση του πυρός και όμηροι

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ζήτησε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων, επαινώντας τις μεσολαβητικές προσπάθειες της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Καταδικάζει έντονα τη «συνεχιζόμενη κράτηση και απάνθρωπη μεταχείριση των ομήρων από τη Χαμάς» και υπογραμμίζει την ανάγκη για «μόνιμη κατάπαυση του πυρός», ώστε να καταστεί δυνατή τόσο η απελευθέρωση των ομήρων όσο και η ανασυγκρότηση της Γάζας.

Το μέλλον της Γάζας

Τονίστηκε ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας είναι «μη διαπραγματεύσιμη» και υποστηρίζει τις περιφερειακές προσπάθειες για τη διαμόρφωση του επόμενου σταδίου για τη Γάζα. Διευκρινίζεται δε, ότι οποιοδήποτε μελλοντικό σχέδιο διακυβέρνησης «δεν πρέπει να περιλαμβάνει ρόλο για τη Χαμάς», «πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια του Ισραήλ», «να μην εκτοπίζει τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα» και να διατηρεί την ενότητα της Δυτικής Όχθης και της Γάζας υπό την Παλαιστινιακή Αρχή.

Οι χώρες επαναβεβαίωσαν τη «σταθερή δέσμευση στο όραμα της λύσης των δύο κρατών», προτείνοντας «δύο δημοκρατικά κράτη, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, να ζουν δίπλα-δίπλα ειρηνικά», σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.

