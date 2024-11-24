Ίλον Μάσκ: «Ψηφίζει» Φειδία Παναγιώτου για πρόεδρο της Ε.Ε.

Τον Κύπριο Youtuber και Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου φαίνεται να προτιμά στην προεδρία της Ε.Ε. ο μεγιστάνας Ίλον Μάσκ.

Σύγκεκριμένα, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, φίλος και συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, σε χθεσινή του ανάρτηση στο «X», γράφει «Φειδίας για πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης!!».

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση ενός χρήστη του «Χ», ο οποίος ανέφερε πως «ο Φειδίας είναι ένας από τους πιο διαφανείς πολιτικούς στην Ευρώπη», με τον Ίλον Μάσκ να συμφωνεί μαζί του και να απαντά με αυτόν τον τρόπο.

Ο διάλογος συνεχίστηκε με τον χρήστη του «Χ», να λέει πως «πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι σαν κι αυτόν σε όλες τις μορφές διακυβέρνησης σε όλο τον κόσμο» και τον Μασκ να συμφωνεί, απαντώντας «ναι».

Fidias is one of the most transparent politicians in Europe — Deepa𝕏 (@realdeepakterra) November 24, 2024

Σημειώνεται ότι τις προηγούμενες ημέρες, ο Κύπριος ευρωβουλευτής είχε απαντήσει στο ερώτημα «τι κάνει ένα κόμμα ακροδεξιό» που είχε θέσει ο Ίλον Μάσκ, με βίντεό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ παλαιότερα είχε αναρτήσει βίντεο με φωτογραφία που τον έδειχνε να αγκαλιάζει το «αφεντικό» της Tesla.

Πηγή: skai.gr

