ΟΗΕ: Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Αμπάς θα απευθύνει ομιλία μέσω βίντεο στη Γενική Συνέλευση, μετά το μπλόκο των ΗΠΑ

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ψήφισε σήμερα να επιτρέψει στον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς να απευθύνρι ομιλία μέσω βίντεο στην ετήσια συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι δεν θα του χορηγήσουν βίζα για να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται η έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Το ψήφισμα έλαβε 145 ψήφους υπέρ και πέντε ψήφους κατά, ενώ έξι χώρες απείχαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: ΟΗΕ Μαχμούντ Αμπάς ΗΠΑ Παλαιστίνη
