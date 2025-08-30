Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δεν θα μπορέσει να παραστεί στη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον επόμενο μήνα, μετά την ανάκληση της βίζας που του είχε χορηγηθεί στον ίδιο και σε 80 άλλους Παλαιστίνιους αξιωματούχους, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε την παλαιστινιακή ηγεσία ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές προσπάθειες και ότι επιδιώκει «τη μονομερή αναγνώριση ενός υποθετικού παλαιστινιακού κράτους».

Η απόφαση, η οποία έγινε δεκτή με ικανοποίηση από το Ισραήλ, είναι ασυνήθιστη, καθώς οι ΗΠΑ αναμένεται να διευκολύνουν τα ταξίδια αξιωματούχων όλων των χωρών που επιθυμούν να επισκεφθούν την έδρα του ΟΗΕ.

Η απαγόρευση έρχεται καθώς η Γαλλία ηγείται των διεθνών προσπαθειών για την αναγνώριση ενός κράτους της Παλαιστίνης στη σύνοδο - μια κίνηση στην οποία η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αντιταχθεί.

Ο Παλαιστίνιος πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Ριγιάντ Μανσούρ, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι, ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας του, ο Αμπάς θα παραστεί στη συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, ένας αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε αργότερα ότι στον Αμπάς και σε περίπου 80 ακόμη Παλαιστίνιους θα ανακληθούν οι βίζες από μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) και της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ).

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι εκπρόσωποι στην αποστολή του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη θα μπορούσαν να παραστούν στις συναντήσεις σύμφωνα με τη Συμφωνία για την Έδρα του ΟΗΕ. Δεν είναι σαφές, ωστόσο, εάν η κίνηση των ΗΠΑ να αρνηθούν ή να ανακαλέσουν βίζες είναι σύμφωνη με το εν λόγω έγγραφο, το οποίο ορίζει ότι η παρουσία ξένων αξιωματούχων στη Νέα Υόρκη δεν θα παρεμποδίζεται από τις ΗΠΑ, «ανεξάρτητα από τις σχέσεις» μεταξύ των αντίστοιχων κυβερνήσεών τους και των ΗΠΑ.

Το γραφείο του Αμπάς δήλωσε έκπληκτο από την απόφαση για τη βίζα, η οποία «έρχεται σε σαφή αντίθεση με το διεθνές δίκαιο και τη Συμφωνία για την έδρα του ΟΗΕ, ιδίως επειδή το Κράτος της Παλαιστίνης είναι μέλος παρατηρητής των Ηνωμένων Εθνών». Κάλεσε εππίσης τις ΗΠΑ να αναιρέσουν την κίνηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, χαιρέτισε την απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Στην ανακοίνωσή του την Παρασκευή, ο Ρούμπιο δήλωσε : «Πριν η ΟΑΠ και η Παλαιστινιακή Αρχή μπορέσουν να θεωρηθούν εταίροι για την ειρήνη, πρέπει να αποκηρύσσουν με συνέπεια την τρομοκρατία -συμπεριλαμβανομένης της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου- και να τερματίσουν την υποκίνηση τρομοκρατίας στην εκπαίδευση, όπως απαιτείται από την αμερικανική νομοθεσία και όπως έχει υποσχεθεί η ΟΑΠ».

Είπε ότι πρέπει επίσης να τερματίσουν τις προσπάθειες παράκαμψης των διαπραγματεύσεων, προσφεύγοντας σε διεθνή δικαστήρια κατά του Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, δήλωσε ότι ο ΟΗΕ θα συζητήσει με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και ελπίζει ότι το ζήτημα θα επιλυθεί.

«Είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη, μόνιμοι παρατηρητές, να μπορούν να εκπροσωπούνται, ειδικά νομίζω σε αυτή την περίπτωση με την, όπως γνωρίζουμε, επερχόμενη συνάντηση για τη λύση των δύο κρατών που θα φιλοξενήσουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης», δήλωσε ο κ. Ντουζαρίκ.

Εκτός από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία έχουν επίσης ανακοινώσει σχέδια για την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τον επόμενο μήνα.

Το κράτος της Παλαιστίνης αναγνωρίζεται επί του παρόντος από 147 από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ.

Αλλά χωρίς αναγνωρισμένα σύνορα, με Ισραηλινούς εποίκους να ελέγχουν μεγάλα τμήματα της Δυτικής Όχθης - κάτι παράνομο βάσει του διεθνούς δικαίου - και με εκκλήσεις να γίνει το ίδιο στη Γάζα, οποιαδήποτε αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους δεν θα άλλαζε πολλά επί τόπου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.