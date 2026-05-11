Καθεστώς αβεβαιότητας βιώνουν οι μέχρι σήμερα ισχυροί παράγοντες της γαλλικής βιομηχανίας θεάματος, καθώς κινδυνεύουν ακόμα και με αφανισμό αν τελικά επικρατήσει η ακροδεξιά στις επικείμενες προεδρικές εκλογές στη χώρα.

Η συζήτηση σχετικά με τη βιωσιμότητα του κλάδου επανέρχεται ενόψει της έναρξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών και σύμφωνα με το Politico, η γενέτειρα του κινηματογράφου, η γη της επαγγελίας για παραγωγούς κινηματογράφου και τηλεόρασης κινδυνεύει άμεσα να καταρρεύσει.

Λεπέν και Μπαρνετλά απειλούν τη γαλλική βιομηχανία του θεάματος

Η Μαρίν Λεπέν και ο Ζορντάν Μπαρντελά του Εθνικού Συναγερμού έχουν υποσχεθεί στους ψηφοφόρους τους ότι θα ξηλώσουν το γενναιόδωρο δημόσιο σύστημα κρατικής χρηματοδότησης και φορολογικών κινήτρων.

Το κόμμα τους είχε ήδη προτείνει πέρυσι, κατά τη διάρκεια τεταμένων διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό, την αποδόμηση του Εθνικού Κέντρου Κινηματογράφου (CNC), υποστηρίζοντας ότι το υπερχρεωμένο γαλλικό κράτος σπαταλά τα χρήματα των φορολογουμένων χρηματοδοτώντας «αριστερές» και «woke» ταινίες που αποτυγχάνουν εμπορικά.

Αν ο Εθνικός Συναγερμός κερδίσει στις εκλογές του επόμενου έτους, όπως προβλέπεται στις σημερινές δημοσκοπήσεις, πιθανότατα ο Μπαρντελά είτε θα υλοποιήσει αυτή την πρόταση είτε θα ανακατευθύνει μέρος της χρηματοδότησης σε άλλες προτεραιότητες.

«Οι άνθρωποι του κινηματογράφου ζουν σε μια άλλη πραγματικότητα, δεν αντιλαμβάνονται τα οικονομικά προβλήματα των Γάλλων», δήλωσε ο Φιλίπ Μπαλάρ, ένας από τους βουλευτές του Εθνικού Συναγερμού που ηγήθηκαν της προσπάθειας για μείωση της κρατικής στήριξης προς τον χώρο του θεάματος.

Ο Μπαλάρ είπε ότι οι ψηφοφόροι του «στραβομουτσουνιάζουν» όταν ακούν για κρατικά επιδοτούμενο σινεμά, σε μια εποχή που αναγκάζονται να επιλέξουν ανάμεσα στο να γεμίσουν το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου τους ή το ψυγείο τους.

Ο διάσημος σκηνοθέτης Ολιβιέ Ασαγιάς, του οποίου οι μεγάλες παραγωγές συνήθως δεν εξαρτώνται από δημόσια χρηματοδότηση, χαρακτήρισε τις επιθέσεις κατά της γαλλικής κινηματογραφικής χρηματοδότησης «ανόητες, θλιβερές και απολύτως αντιπαραγωγικές -ακόμη και από εθνικιστική σκοπιά, όσον αφορά τη διεθνή επιρροή και την αναγνώριση του γαλλικού κινηματογράφου».

«Ο γαλλικός κινηματογράφος κατέχει προνομιακή θέση στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Το να την εγκαταλείψουμε θα ήταν προφανώς μια ανείπωτη ανοησία, όπως κι αν το δει κανείς», δήλωσε ο Ασαγιάς, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει ταινίες με αστέρες του Χόλιγουντ όπως ο Τζουντ Λο και η Κρίστεν Στιούαρτ.«Πρέπει να βρεθεί τρόπος να προστατευθείς από τον οδοστρωτήρα του αμερικανικού κινηματογράφου -και αυτό το λέει κάποιος που αγαπά τον αμερικανικό κινηματογράφο», πρόσθεσε.

Η πιο επιτυχημένη κινηματογραφική βιομηχανία της ηπειρωτικής Ευρώπης

Η Γαλλία διαθέτει, με βάση πολλούς δείκτες, την πιο επιτυχημένη κινηματογραφική βιομηχανία της ηπειρωτικής Ευρώπης. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο, η Γαλλία είχε τη μεγαλύτερη προσέλευση θεατών στους κινηματογράφους στην Ευρώπη το 2024, το πιο πρόσφατο έτος για το οποίο υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία. Το ένα τέταρτο όλων των εισιτηρίων για ευρωπαϊκές ταινίες την περίοδο 2015-2024 πουλήθηκε στη Γαλλία. Καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εξήγαγε περισσότερες ταινίες στο εξωτερικό εκείνη την περίοδο.



Στην καρδιά αυτού του συστήματος βρίσκεται το CNC, ο οργανισμός που χρηματοδοτεί εκατοντάδες ταινίες μέσω ειδικών φόρων από κινηματογράφους, τηλεοπτικά δίκτυα και πλατφόρμες streaming. Χάρη σε αυτό το μοντέλο, η Γαλλία έχει εξελιχθεί στη σημαντικότερη κινηματογραφική δύναμη της Ευρώπης, προσελκύοντας διεθνείς παραγωγές και ενισχύοντας την πολιτιστική της επιρροή παγκοσμίως.

Οι επικριτές του συστήματος υποστηρίζουν ότι το δημόσιο χρήμα καταλήγει σε παραγωγές με περιορισμένη απήχηση και έντονο ιδεολογικό χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά, σκηνοθέτες και παραγωγοί τονίζουν ότι χωρίς αυτή τη στήριξη πολλές ποιοτικές και καλλιτεχνικές ταινίες δεν θα μπορούσαν ποτέ να υπάρξουν.

Την ίδια στιγμή, η βιομηχανία του κινηματογράφου αντιμετωπίζει ήδη μεγάλες προκλήσεις: την κυριαρχία των streaming υπηρεσιών, τις αλλαγές στη διεθνή αγορά και την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Μέσα σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, πολλοί θεωρούν ότι η αποδυνάμωση της κρατικής στήριξης θα μπορούσε να πλήξει ανεπανόρθωτα τον γαλλικό κινηματογράφο και να του στερήσει τη διεθνή του πρωτοκαθεδρία.



