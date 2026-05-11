Ποιες είναι οι προτάσεις του Ιράν που απορρίπτει ο Τραμπ

Η άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και η διασφάλιση πως το Ιράν θα έχει τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, περιλαμβάνονται στις προτάσεις της Τεχεράνης που απέρριψε ως «απαράδεκτες» ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, το Ιράν ζήτησε επιπλέον την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ κατά την υπογραφή της συμφωνίας και την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Με τους όρους αυτούς, σύμφωνα με το Axios, η Τεχεράνη ζητά περισσότερα απ’ όσα ανέμεναν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση των ΗΠΑ, η οποία, όπως ανέφερε, «ισοδυναμούσε με την παράδοση της χώρας στις υπερβολικές απαιτήσεις του Τραμπ».

Μιλώντας στο Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως θα απορρίψει το σχέδιο του Ιράν. «Δεν μου άρεσε η επιστολή τους. Είναι απαράδεκτη. Δεν μου αρέσει η απάντησή τους. Εδώ και 47 χρόνια παίζουν παιχνίδια με πολλά έθνη», ανέφερε.

Νωρίτερα, ο Τραμπ χαρακτήρισε την αντίδραση του Ιράν «ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ!», με ανάρτησή του στο Truth Social. Επίσης ανέφερε στο Axios ότι μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την Κυριακή και συζήτησαν, μεταξύ άλλων, την αντίδραση του Ιράν.

«Ήταν μια πολύ ευχάριστη τηλεφωνική συνομιλία. Έχουμε καλές σχέσεις», είπε για τον Νετανιάχου, αλλά πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν είναι «δικό μου θέμα, όχι όλων των άλλων».

Ιρανική πηγή δήλωσε στο Tasnim ότι είδε την αντίδραση του Τραμπ και ότι «δεν έχει καμία σημασία». Κανείς στο Ιράν «δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Τραμπ», ανέφερε. «Η διαπραγματευτική ομάδα πρέπει να καταρτίζει προτάσεις αποκλειστικά για τα δικαιώματα του ιρανικού λαού, και όταν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος από αυτές, φυσικά αυτό είναι καλύτερο», υπογράμμισε η ίδια πηγή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει ξεκαθαρίσει για την ώρα εάν θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις ή εάν θα επιλέξει τη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

