Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιδιώξει να "ασκήσει πίεση" στον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ όσον αφορά το Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα.

Η σύνοδος κορυφής μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών έχει ως κύριο σκοπό την αποκλιμάκωση των εντάσεων στο εμπόριο.

Κατά την επίσκεψή του, ο Τραμπ θα επισκεφθεί τον κομφουκιανό Ναό του Ουρανού και θα παραστεί σε επίσημο δείπνο.

Στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθούν θέματα όπως οι τελωνειακοί δασμοί, η Ταϊβάν, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι σπάνιες γαίες.

Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και Σι Τζινπίνγκ ετοιμάζονται για μια συνάντηση υψηλού συμβολισμού στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα, με βασικό στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων στο εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, σύμφωνα με πηγές της αμερικανικής κυβέρνησης.

Κατά την επίσκεψή του, ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να θέσει και το ζήτημα του Ιράν, ασκώντας πίεση στον κινέζο ομόλογό του για τον ρόλο του Πεκίνου στην περιοχή. Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, το πρώτο αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, περιλαμβάνει επίσκεψη στον Ναό του Ουρανού και επίσημο δείπνο, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Οι συνομιλίες των δύο ηγετών θα καλύψουν ευρύ φάσμα ζητημάτων, από τους τελωνειακούς δασμούς και την Ταϊβάν μέχρι τον ανταγωνισμό στην τεχνητή νοημοσύνη και τις σπάνιες γαίες.

Η Άννα Κέλι, αναπληρώτρια εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, τόνισε πως πρόκειται για επίσκεψη με «τρομερά συμβολική σημασία». Επισήμανε ωστόσο ότι ο πρόεδρος Τραμπ αποσκοπεί σε ουσιαστικά αποτελέσματα, επιδιώκοντας «να επανεξισορροπήσει τη σχέση με την Κίνα και να δώσει προτεραιότητα στην αμοιβαιότητα και στο δίκιο, ώστε να αποκατασταθεί η αμερικανική οικονομική ανεξαρτησία».

Ο αμερικανός πρόεδρος θα φθάσει στο Πεκίνο το βράδυ της Τετάρτης για επίσημη επίσκεψη που θα διαρκέσει ως την Παρασκευή. Η επίσκεψη είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τελετή υποδοχής και διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο Σι το πρωί της Πέμπτης, ακολουθούμενη από περιήγηση στον Ναό του Ουρανού και επίσημο δείπνο το βράδυ. Ο κινέζος πρόεδρος και η σύζυγός του αναμένεται να επισκεφθούν την Ουάσιγκτον μέσα στο 2026, σύμφωνα με την Άννα Κέλι.

Διπλωματικές πιέσεις για το Ιράν και το εμπόριο

Καθώς ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι προσπαθεί να πετύχει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θα επιδιώξει να πιέσει τον Σι Τζινπίνγκ, σημαντικό σύμμαχο της Τεχεράνης, να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει θίξει επανειλημμένα στον κινέζο ομόλογό του τα έσοδα που εξασφαλίζουν το Ιράν και η Ρωσία από τις πωλήσεις υδρογονανθράκων στην Κίνα, καθώς και τις εξαγωγές αγαθών «διπλής χρήσης» στις δύο χώρες. Η συζήτηση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Επιπλέον, θα τεθεί το θέμα των πρόσφατων κυρώσεων των ΗΠΑ σε κινεζικές εταιρείες που σχετίζονται με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Συνεργασία και σταθερότητα στις εμπορικές σχέσεις

Οι ΗΠΑ και η Κίνα εξετάζουν το ενδεχόμενο παράτασης της ανακωχής στον εμπορικό πόλεμο που ισχύει από τον Οκτώβριο του 2025 στη Νότια Κορέα. Οι εντάσεις παραμένουν υψηλές λόγω των δασμών που έχει επιβάλει ο πρόεδρος Τραμπ, καθώς και των απειλών για νέες αυξήσεις.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε πως δεν είναι σαφές αν θα υπάρξει συμφωνία παράτασης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ενώ τόνισε ότι και οι δύο πλευρές επιθυμούν τη «σταθερότητα».

Σημαντική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Νότια Κορέα μεταξύ του αντιπροέδρου της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ και του αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Οι δύο πρόεδροι αναμένεται να συζητήσουν τη δημιουργία διμερούς «επιτροπής εμπορίου», με στόχο τον εντοπισμό κοινών συμφερόντων, όπως οι αγορές αγροτικών προϊόντων και τα αεροσκάφη, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο.

Τέλος, το θέμα της Ταϊβάν θα τεθεί εκ νέου στις συνομιλίες, καθώς οι ΗΠΑ παραμένουν βασικός υποστηρικτής και προμηθευτής όπλων, παρά το γεγονός ότι επισήμως δεν αναγνωρίζουν τη νήσο που η Κίνα θεωρεί επαρχία της. Η υπόθεση είχε απασχολήσει και τις δύο προηγούμενες συναντήσεις των ηγετών, με τη συζήτηση να παραμένει ανοιχτή, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.