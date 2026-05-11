(Όχι) γάμος αλά ελληνικά, τουλάχιστον για το εγγύς μέλλον… Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, προέτρεψε τους πολίτες να εξοικονομούν καύσιμα, να αποφεύγουν τους γάμους στο εξωτερικό και να εργάζονται από το σπίτι, καθώς οι ενεργειακές επιπτώσεις από τον πόλεμο με το Ιράν συνεχίζουν να γίνονται αισθητές στο πολυπληθέστερο έθνος του κόσμου.



«Πρέπει να περιορίσουμε τη χρήση βενζίνης και ντίζελ. Σε πόλεις με γραμμές μετρό, θα πρέπει να αποφασίσουμε να ταξιδεύουμε με μετρό. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτοκίνητο, τότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το κάνουμε με κοινή χρήση ΙΧ (carpool)», επισήμανε ο Μόντι στην κοινή γνώμη κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης την Κυριακή.

«Στην τρέχουσα κατάσταση, πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην εξοικονόμηση συναλλάγματος», πρόσθεσε σύμφωνα με το CNN, ενθαρρύνοντας τους Ινδούς να μην αγοράζουν χρυσά κοσμήματα και να αποφεύγουν τα ταξίδια και τους γάμους στο εξωτερικό.



«Μεταξύ της μεσαίας τάξης υπάρχει μια αυξανόμενη κουλτούρα γάμων στο εξωτερικό, ταξιδιών και διακοπών στο εξωτερικό», δήλωσε ο Μόντι. «Θα πρέπει να αναβάλουμε τα ταξίδια στο εξωτερικό για τουλάχιστον ένα χρόνο».



Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα ινδικά ζευγάρια επιλέγουν γάμους σε εξωτικούς προορισμούς.



Η Ινδία, ένα έθνος με πληθυσμό άνω των 1,4 δισεκατομμυρίων, είναι μεταξύ των χωρών που επηρεάζονται περισσότερο από τον ασφυκτικό κλοιό του Ιράν στα Στενό του Ορμούζ, δεδομένης της εξάρτησής της από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή.



Η ινδική κυβέρνηση είχε προηγουμένως ανακοινώσει έκτακτα μέτρα για να μειώσει τις ποσότητες καυσίμων από τους βιομηχανικούς χρήστες, ώστε να διατηρήσει τον εφοδιασμό των νοικοκυριών.



Πηγή: skai.gr

