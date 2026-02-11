Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του δράστη του μακελειού στον Καναδά

Το άτομο που φέρεται να είναι ο δράστης της θανατηφόρας επίθεσης στο γυμνάσιο Tumbler Ridge Secondary School στη Βρετανική Κολομβία έχει ταυτοποιηθεί από στενό μέλος της οικογένειάς του ως Jesse Strang, σύμφωνα με πληροφορίες του Juno News.

Το Juno News μίλησε απευθείας με τον Russell G. Strang, θείο του Jesse Strang, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο Jesse ήταν τρανσέξουαλ και υπεύθυνος για τη δολοφονία 9 ατόμων.

Δέκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, σκοτώθηκαν μετά από ένοπλη επίθεση, στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας (βορειοανατολικά) του Καναδά το μεσημέρι της Τρίτης, μετέδωσε το CBC News.

Το περιστατικό συνέβη στο Tumbler Ridge Secondary School (Γυμνάσιο της Τάμπλερ Ριτζ), όπου η καναδική βασιλική έφιππη χωροφυλακή (RCMP) κλήθηκε λόγω επίθεσης με πυροβόλο όπλο.

Έξι άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο Γυμνάσιο της Τάμπλερ Ριτζ, δύο ακόμη βρέθηκαν νεκροί σε μια κατοικία που η αστυνομία πιστεύει ότι συνδέεται με το περιστατικό, και ένα ακόμη άτομο πέθανε καθ' οδόν προς το νοσοκομείο, ανέφερε το CBC News, προσθέτοντας ότι ο θάνατος του δράστη της επίθεσης έχει επιβεβαιωθεί.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο ύποπτος «αυτοπυροβολήθηκε» και βρέθηκε νεκρός μέσα στο σχολείο.

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ενώ 25 άτομα εξετάζονται για τραυματισμούς σε τοπικό ιατρικό κέντρο, ανέφερε το μέσο, επικαλούμενο την αστυνομία.

Εκδόθηκε συναγερμός έκτακτης ανάγκης, για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή, ενώ οι μαθητές του Γυμνασίου και του Δημοτικού Σχολείου της Τάμπλερ Ριτζ, το οποίο βρίσκεται κοντά, παραδόθηκαν σε γονείς και κηδεμόνες.

Οι αρχές δεν πιστεύουν πως υπήρχαν άλλοι δράστες, ούτε πως διατρέχουν πλέον κίνδυνο οι κάτοικοι.

Η Τάμπλερ Ριτζ, απομακρυσμένη πόλη περίπου 2.400 κατοίκων, βρίσκεται στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, κάπου 1.155 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Βανκούβερ.

