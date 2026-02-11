Μαρτυρίες από το μακελειό στον Καναδά: «Οχυρωνόμασταν πίσω από τα θρανία»

Δέκα τελικά είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στο μακελειό του Λυκείου στο Tumbler Ridge στον Καναδά. Έξι βρέθηκαν νεκροί εντός του σχολικού συγκροτήματος, ένας έβδομος υπέκυψε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο, δύο ακόμη βρέθηκαν νεκροί σε κοντινή κατοικία - με την τοπική αστυνομία να τους συνδέει με το συμβάν - ενώ νεκρός είναι και η δράστης του μακελειού, ο οποίος φαίνεται να έχει αυτοκτονήσει. Η Αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τις ηλικίες των θυμάτων. Οι πληροφορίες λένε ότι δράστης είναι ένα 17χρονο αγόρι με το όνομα Jesse Strang, το οποίο αυτοπροσδιοριζόταν ως κορίτσι από το 2023.

Περίπου 25 άτομα εξετάστηκαν στο τοπικό ιατρικό κέντρο για διάφορα τραύματα που δεν ήταν απειλητικά για τη ζωή., ενώ δύο ακόμη άτομα διακομίστηκαν αεροπορικώς από το σημείο σε κοντινό νοσοκομείο, καθώς η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Η αστυνομία εξακολουθεί να επικοινωνεί με τις οικογένειες και τους συγγενείς των θυμάτων, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας, Ντέιβιντ Έμπι.

Μαθητής της 12ης τάξης (Γ' Λυκείου) του Tumbler Ridge, ο Ντάριαν Κουίστ, μίλησε στο CBC Radio West για το πώς βρέθηκε οχυρωμένος μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας κατά τη διάρκεια της θανατηφόρας επίθεσης: «Έφτασα στο μάθημα στις 13:30 τοπική ώρα, όταν ήχησε συναγερμός στους διαδρόμους με οδηγίες να κλείσουν οι πόρτες για λόγους lockdown. Οι πόρτες παρέμειναν κλειστές για αρκετή ώρα και τότε συνειδητοποιήσαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αρχίσαμε να στέλνουμε φωτογραφίες και μηνύματα από τις τάξεις του σχολείου μεταξύ μας.

Ο ίδιος και οι συμμαθητές του πήραν, τότε, τα θρανία και οχύρωσαν τις πόρτες για πάνω από δύο ώρες, μέχρι να φτάσει η αστυνομία για να τους συνοδεύσει εκτός σχολείου, είπε στο CBC.

Η σύζυγος του δημοτικού συμβούλου του Tumbler Ridge, Κρις Νόρμπερι, διδάσκει στο Λύκειο όπου σημειώθηκε η επίθεση.

Μιλώντας στο BBC World Service, ανέφερε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από το Δημοτικό Σχολείο Tumbler Ridge, όπου φοιτά η κόρη του, ότι θα τεθούν σε lockdown. Το δημοτικό βρίσκεται σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το λύκειο.

«Επικοινώνησα αμέσως με τη σύζυγό μου», εξηγεί, «και έμαθα από εκείνη ότι και το σχολείο ήταν σε lockdown. Ούτε κι εκείνη γνώριζε γιατί. Τη ρώτησα αν ήταν ασφαλής, αλλά δεν μου απάντησε. Ήταν τρομακτικό, είναι δύσκολο να περιγράψεις τον τρόμο και τον φόβο που νιώθεις γνωρίζοντας ότι ένας αγαπημένος σου άνθρωπος βρίσκεται σε κίνδυνο», «Δεν κλειδώνουμε τις πόρτες μας εδώ», προσέθεσε ο Νόρμπερι. «Είναι μια απίστευτα ασφαλής κοινότητα».

«Θα γνωρίζω κάθε θύμα. Είμαι εδώ 19 χρόνια και είμαστε μια μικρή κοινότητα», λέει ο δήμαρχος του Tumbler Ridge, Ντάριλ Κρακόβκα, περιγράφοντας τους κατοίκους της πόλης ως την «οικογένειά» του.

Ο τοπικός δημοσιογράφος Τρεντ Έρνστ, ο οποίος μετέδιδε ζωντανά ενημερώσεις μετά την επίθεση, δήλωσε: «Υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι τέτοια πράγματα συμβαίνουν αλλού, όχι εδώ. Αυτή η αίσθηση έχει πλέον καταρρεύσει».

Ο πάστορας Τζορτζ Ρόου του Tumbler Ridge Fellowship Church δήλωσε ότι το κοινοτικό κέντρο, όπου οι γονείς περίμεναν ενημέρωση από την αστυνομία, ήταν «μια κατάσταση που πραγματικά δεν θα ήθελες ποτέ να ξαναζήσεις».

