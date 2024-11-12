Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τον 53χρονο Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο για το αξίωμα του υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησής του, ανέφερε χθες Δευτέρα η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη τρεις πηγές της ενήμερες για την απόφασή του.

Ο πολιτικός κουβανικής καταγωγής με επιρροή, αντιπρόεδρος επιτροπής αρμόδιας για τις υπηρεσίες πληροφοριών στην αμερικανική άνω Βουλή, φερόταν για κάποιο διάστημα να ήταν κορυφαίος υποψήφιος για να γίνει αντιπρόεδρος του κ. Τραμπ, θύμισε η εφημερίδα, σημειώνοντας πως ο εκλεγμένος αρχηγός του κράτους ενδέχεται πάντα να «αλλάξει γνώμη την τελευταία στιγμή».

Επιπλέον, ο Τραμπ επέλεξε τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή Μάικ Γουόλτς για το αξίωμα του συμβούλου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, δήλωσε στο Reuters πηγή ενημερωμένη για την απόφασή του, τοποθετώντας στη νευραλγική θέση απόστρατο μέλος των ειδικών δυνάμεων («πράσινο μπερέ») του αμερικανικού στρατού, με θέσεις εξαιρετικά σκληρές έναντι της Κίνας.

Ο κ. Γουόλτς, βουλευτής απόλυτα πιστός στον μεγιστάνα, που υπηρέτησε επίσης στην Εθνοφρουρά με βαθμό συνταγματάρχη, επικρίνει τις κινεζικές δραστηριότητες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και καλεί οι ΗΠΑ να προετοιμαστούν για ενδεχόμενο πόλεμο στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.