Ο Τραμπ διορίζει τον Λι Ζέλντιν επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα διορίσει τον πρώην βουλευτή Λι Ζέλντιν στη διεύθυνση της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος.

«Θα διασφαλίσει δίκαιες και γρήγορες αποφάσεις απορρύθμισης που θα θεσπιστούν με τρόπο που θα απελευθερώσει τη δύναμη των αμερικανικών επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρήσει τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου του καθαρότερου αέρα και νερού στον πλανήτη», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.