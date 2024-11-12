Η Χαμάς καλεί τα αραβικά και μουσουλμανικά κράτη να αναγκάσουν το Ισραήλ να τερματίσει την «επίθεσή» του

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς κάλεσε χθες Δευτέρα τις κυβερνήσεις αραβικών και μουσουλμανικών χωρών να κάνουν πράξη δηλώσεις που έκαναν νωρίτερα κατά τη σύνοδό τους στο Ριάντ και να αναγκάσουν το Ισραήλ να τερματίσει την «επίθεσή» του.

«Η επικύρωση των εθνικών δικαιωμάτων του λαού μας, το πρώτο από τα οποία είναι η εγκαθίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα, απαιτεί άμεσες προσπάθειες και πρακτικές λύσεις για να αναγκαστεί (το Ισραήλ) να τερματίσει την επίθεσή του και τη γενοκτονία εναντίον του λαού μας», ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

