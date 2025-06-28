Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκρινε σήμερα «εξαιρετικά σημαντικό» να διατηρηθεί η στήριξη της Πολωνίας, γειτονικής χώρας και πιστής συμμάχου της Ουκρανίας μπροστά στη ρωσική εισβολή, λίγες εβδομάδες μετά την άνοδο στην εξουσία ενός εθνικιστή προέδρου, που έχει διατυπώσει επικριτικές απόψεις έναντι του Κιέβου.

«Η Πολωνία προσέφερε μια σημαντική στήριξη στην Ουκρανία στον τομέα της άμυνας» και «στους κόλπους της ΕΕ, του ΝΑΤΟ», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο μαζί με τον απερχόμενο πρόεδρο της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα.

Today, on Constitution Day of Ukraine, I met with a special guest of our state – the President of Poland, @AndrzejDuda.



Andrzej has stood with Ukraine since the first days of the war – always side by side, a reliable ally and a true friend. This is undoubtedly the level of… pic.twitter.com/z3KguJv5Q2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2025

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διαφυλάξουμε τη φύση αυτών των σχέσεων, να διατηρήσουμε αυτήν τη στήριξη», και έναν «διάλογο με σεβασμό», υπογράμμισε ο Ζελένσκι ενώπιον δημοσιογράφων, διαβεβαιώνοντας πως το Κίεβο θα κάνει «τα πάντα» για να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ του Κιέβου και της Βαρσοβίας.

Ο επερχόμενος εθνικιστικής πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι, νικητής στις αρχές Ιουνίου των πολωνικών προεδρικών εκλογών, πραγματοποίησε εκστρατεία λέγοντας πως θέλει να μειώσει τα επιδόματα που δίνονται σε Ουκρανούς πρόσφυγες.

Η Πολωνία έχει υποδεχθεί περισσότερους από 1 εκατομμύρια πρόσφυγες από την Ουκρανία, μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, όμως ένα αντι-ουκρανικό αίσθημα αναπτύχθηκε σταδιακά στους κόλπους ενός μέρους της κοινωνίας, μία τάση που επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Κάρολ Ναβρότσκι, τον οποίο στήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχει εμφανιστεί αρκετές φορές επικριτικός απέναντι στα σχέδια ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ. Έχει επίσης κατηγορήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για «αυθάδεια».

Αναμένεται να αναλάβει επισήμως καθήκοντα την 6η Αυγούστου.

Από το Κίεβο, ο απερχόμενος πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα δήλωσε σήμερα, από την πλευρά του, «πεπεισμένος» πως ο Κάρολ Ναβρότσκι «θα εγκαθιδρύσει τις καλύτερες δυνατές σχέσεις» μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

«Πίσω από το γραφείο του προέδρου, ο κόσμος μοιάζει λίγο διαφορετικότερος από εκείνον που βλέπουμε (…) από τη θέση του υποψηφίου», επισήμανε, εκτιμώντας πως είναι πιθανή μια αλλαγή τόνου του Ναβρότσκι απέναντι στην ουκρανική ηγεσία και τους Ουκρανούς πρόσφυγες, μόλις ανέλθει στην εξουσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

