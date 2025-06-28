Χίτλερ: Ο πίνακας του 1889 που φέρεται να τον δημιούργησε 

Αυτός που βλέπετε στον πίνακα δεν είναι ο Αδόλφος Χίτλερ... Ο πίνακας αυτός όμως φέρεται να τον δημιούργησε, ή τουλάχιστον να τον επηρέασε σημαντικά.



«Το Άγριο Κυνήγι» («Die Wilde Jagd») δημιουργήθηκε το 1889 από τον σπουδαίο Γερμανό ζωγράφο και γλύπτη Φραντς φον Στουκ που αντλούσε από τη γερμανική παράδοση και τον Βάγκνερ για τα επικά έργα του. Την ίδια χρονιά γεννήθηκε ο μεγάλος θαυμαστής του, ο Χίτλερ.

Διάφορες πηγές αναφέρουν ότι ο Χίτλερ γοητεύτηκε από τον πίνακα, τον οποίο είδε όταν ήταν 13 ετών. Ήταν μεγάλος θαυμαστής των έργων του Φραντς φον Στουκ και αργότερα, αφού ανέβηκε στην εξουσία, εξέθεσε το «Άγριο Κυνήγι» στην προσωπική του γκαλερί.

Ο Χίτλερ φέρεται να εμπνεύστηκε την εμβληματική εμφάνιση του Θεού Βόταν (Όντιν) όπως απεικονίζεται στον πίνακα, συμπεριλαμβανομένου του μουστακιού του, ακόμη και στο ρητορικό του στιλ. Ο ζοφερός πίνακας με τις ανατριχιαστικές μορφές του θυμίζει πόλεμο, και ίσως μια «προφητεία» για τη μεγάλη καταστροφή του Β' Παγκοσμίου που προκάλεσε ο Χίτλερ.

Στο βιβλίο του Ρόμπερτ Γουέιτε του 1977 με τίτλο «Ο Ψυχοπαθής Θεός: Αδόλφος Χίτλερ» και σε πολλές άλλες πηγές, αναφέρεται ότι ο Φραντς φον Στουκ ήταν ο αγαπημένος ζωγράφος του Χίτλερ από την παιδική του ηλικία και έπειτα.

Πηγή: skai.gr

