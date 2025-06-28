WSJ για τη ζωή στο Ιράν μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ: Εκτελέσεις, συλλήψεις και παράνοια

Μόλις οι αμερικανικές και ισραηλινές βόμβες σταμάτησαν να πέφτουν στο Ιράν, οι ηγέτες της χώρας και οι δυνάμεις ασφαλείας βγήκαν από τα καταφύγιά τους και άρχισαν να διεξάγουν μια νέα εκστρατεία - αυτή τη φορά εναντίον του ίδιου του λαού τους, με στόχο υποτιθέμενους κατασκόπους, αντιφρονούντες και στελέχη της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Τα σημεία ελέγχου έχουν «ξεφυτρώσει» σε όλη την Τεχεράνη, καθώς οι αρχές προσπαθούν να ανακτήσουν ξανά τον έλεγχο και να κυνηγήσουν άτομα για τα οποία υποπτεύονται ότι βοήθησαν στις επιθέσεις του Ισραήλ κατά της αεράμυνας, των πυρηνικών εγκαταστάσεων και των κορυφαίων αξιωματικών και επιστημόνων στον 12ήμερο πόλεμο που ανέδειξε την ανικανότητα του κράτους να αμυνθεί.

Καθώς η μυρωδιά των εκρηκτικών βρίσκεται ακόμη στον αέρα της πρωτεύουσας, η αστυνομία και οι μυστικές υπηρεσίες έχουν συλλάβει εκατοντάδες άτομα και κάθε μέρα συλλαμβάνουν και άλλα. Ένοπλοι περιπολούν στους δρόμους, σταματούν πολίτες και ψάχνουν τα αυτοκίνητά τους, τα τηλέφωνα και τους υπολογιστές τους. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την εσπευσμένη εκτέλεση τουλάχιστον έξι ανδρών.

«Η κατάσταση για τον ιρανικό λαό είναι πιο επικίνδυνη τώρα απ' ό,τι πριν από τον πόλεμο», δήλωσε η Narges Mohammadi, μια Ιρανή ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, βραβευμένη με Νόμπελ, η οποία είναι μια από τις πιο γνωστές προσωπικότητες της αντιπολίτευσης της χώρας. Είπε ακόμη ότι το καθεστώς θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να εδραιώσει την εξουσία.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες επειδή φέρεται να βοήθησαν το Ισραήλ.

Ο Esmail Qaani-ο οποίος ηγείται της επίλεκτης δύναμης Quds Force του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και φερόταν να έχει σκοτωθεί - εμφανίστηκε σε μια συγκέντρωση υπέρ του καθεστώτος στην Τεχεράνη λίγες ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με ένα βίντεο που αναρτήθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Φορώντας έναν μαύρο μπερέ, εμφανίστηκε σε έναν πολυσύχναστο δρόμο γεμάτο με υποστηρικτές του καθεστώτος που κρατούσαν ιρανικές σημαίες. Το σιιτικό ισλαμιστικό καθεστώς έχει επίσης εντείνει τις προσπάθειές του να επιβάλει τους αυστηρούς κανόνες του καθεστώτος που διέπουν το τι θεωρεί κατάλληλη συμπεριφορά και ενδυμασία.

«Η αστυνομία της ηθικής επέστρεψε», δήλωσε μια 44χρονη γυναίκα που είπε ότι είχε φύγει από την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια του πολέμου. «Η αστυνομία μας σταμάτησε και μας ανέκρινε, επειδή οι κάλτσες της γυναίκας που ήταν μαζί μου ήταν πολύ διάφανες».

Οι ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές αποτέλεσαν την πρώτη φορά που το Ιράν δέχθηκε συνεχή ξένη επίθεση στο έδαφός του μετά τον οκταετή πόλεμο με το Ιράκ τη δεκαετία του 1980. Η πρωτεύουσα Τεχεράνη αναδείχθηκε σε εμπόλεμη ζώνη και οι Φρουροί της Επανάστασης βρέθηκαν στο στόχαστρο.

Καθ' όλη τη διάρκεια των πληγμάτων, ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ κρύφτηκε σε ένα καταφύγιο έξω από την Τεχεράνη, απρόσιτος για οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους στενούς συμμάχους του, σύμφωνα με έναν Άραβα αξιωματούχο που έχει ενημερωθεί για το θέμα και έναν σύμβουλο των Φρουρών της Επανάστασης. Η απομόνωσή του περιέπλεξε τις συνομιλίες στη Γενεύη με τα ευρωπαϊκά έθνη που προσπάθησαν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν οι Άραβες αξιωματούχοι.

Την Πέμπτη, μίλησε στο έθνος για πρώτη φορά από τις 19 Ιουνίου, προσπαθώντας να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο από την επίθεση και να συσπειρώσει το έθνος γύρω από την ιρανική σημαία. «Η Ισλαμική Δημοκρατία νίκησε και σε αντάλλαγμα έδωσε ένα σκληρό χτύπημα στο πρόσωπο της Αμερικής», είπε με βραχνή φωνή.

Οι επιθέσεις έδειξαν πόσο βαθιά είχε διεισδύσει στο Ιράν η ισραηλινή υπηρεσία μυσιτκών πληροφοριών Μοσάντ. Έβαλαν εκρηκτικά drones και άλλα πυρομαχικά στο Ιράν, όπου χρησιμοποιήθηκαν από ομάδες πρακτόρων για να εξουδετερώσουν την αεράμυνα και να σκοτώσουν στόχους υψηλού προφίλ. «Οι Ισραηλινοί οργάνωσαν διεισδύσεις, μεταφορές εκρηκτικών και στρατολόγησαν ανθρώπους από το εσωτερικό», δήλωσε ο Mohammad Amin-Nejad, πρεσβευτής του Ιράν στη Γαλλία, στο γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο France 24 την περασμένη εβδομάδα. Αυτό συνέβη «μπροστά στα μάτια μας. Υπήρχαν τρωτά σημεία».

Η ατμόσφαιρα στην Τεχεράνη παραμένει τεταμένη, καθώς οι άνθρωποι αρχίζουν να επιστρέφουν στις δουλειές τους και προσπαθούν να επανέλθουν στην κανονική τους ζωή, δήλωσαν κάτοικοι στη WSJ.

Τα ελεγχόμενα από το κράτος μέσα ενημέρωσης του Ιράν μεταδίδουν καθημερινά νέες συλλήψεις και κατασχέσεις όπλων. Οι αρχές δήλωσαν την Τρίτη ότι έχουν 24 υποθέσεις εναντίον φερόμενων Ισραηλινών κατασκόπων στο Χαμεντάν, μια δυτική ιρανική πόλη της οποίας η αεροπορική βάση υπέστη σοβαρές ζημιές την πρώτη ημέρα των επιδρομών. Οι ύποπτοι «έστελναν πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο στον εχθρό», ανέφερε δημοσίευμα των μέσων ενημέρωσης.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποκαταστάθηκε την Τετάρτη, αφού είχε διακοπεί για περισσότερο από μία εβδομάδα. Ωστόσο, εξακολουθούσε να ισχύει η επίσημη προειδοποίηση να μην χρησιμοποιούνται υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το WhatsApp. Το καθεστώς λέει ότι φοβάται ότι ισραηλινοί κατάσκοποι θα μπορούσαν να χακάρουν τις συνομιλίες και να αποκτήσουν πληροφορίες. Την Τετάρτη, το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν είπε στους κατοίκους να αναφέρουν τυχόν ύποπτες κλήσεις. Νωρίτερα, δημοσίευσε συμβουλές σχετικά με το πώς να εντοπίζουν έναν κατάσκοπο.

Οι οδηγίες προειδοποιούσαν τους πολίτες να παρακολουθούν τους γείτονές τους για κινήσεις σε περίεργες ώρες, για έντονη χρήση μασκών, καπέλων και γυαλιών ηλίου. Οι κατάσκοποι, έλεγαν οι συμβουλές, μπορεί να ζουν σε σπίτια με «κουρτίνες που παραμένουν κλειστές ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας».

Η εσωτερική καταστολή προστίθεται στο γενικευμένο αίσθημα ανησυχίας που προκαλεί ο πόλεμος. Δεκάδες ισραηλινά πλήγματα σφυροκόπησαν την Τεχεράνη, στοχεύοντας πυραυλικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις, καθώς και σύμβολα του καθεστώτος και της καταστολής του, συμπεριλαμβανομένης της διαβόητης φυλακής Εβίν, όπου κρατούνται πολιτικοί κρατούμενοι.

Οι εύπορες βόρειες γειτονιές της Τεχεράνης, όπου κατοικούν πολλοί από τους πυρηνικούς επιστήμονες και τους ανώτερους διοικητές, δέχτηκαν σοβαρά πλήγματα από την αεροπορική επίθεση του Ισραήλ, προκαλώντας αναστάτωση στην ελίτ της πόλης. Εξάλλου, η Τεχεράνη βίωσε μερικούς από τους πιο έντονους βομβαρδισμούς του πολέμου λίγες ώρες πριν τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός.

Οι κάτοικοι πέρασαν πολλές από τις νύχτες τους ξύπνιοι, μερικές φορές παρακολουθώντας τον πόλεμο να εξελίσσεται από τα μπαλκόνια και τις ταράτσες τους, καθώς οι πύραυλοι πετούσαν στον ουρανό και ακολουθούσαν εκρήξεις και πυρκαγιές. Το υπουργείο Υγείας του Ιράν ανέφερε ότι περισσότεροι από 600 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 4.800 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία δεν ανέφεραν πόσοι από αυτούς ήταν από τις ένοπλες δυνάμεις.

Ενώ το Ιράν απαντούσε στις ισραηλινές επιθέσεις, πήρε προφυλάξεις μεταφέροντας ορισμένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά του στοιχεία στο εξωτερικό. Αφού το Ισραήλ άρχισε να στοχεύει ορισμένες ενεργειακές υποδομές, το Ιράν άρχισε να μεταφέρει μεγάλες ποσότητες αποθηκευμένου αργού στην Ασία, δήλωσε ο Homayoun Falakshahi, επικεφαλής της ανάλυσης πετρελαίου στην εταιρεία Kpler. Στις 22 Ιουνίου, η ποσότητα του αποθηκευμένου αργού στη νήσο Χαργκ -το κύριο σημείο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν- είχε μειωθεί, ενώ ο όγκος του ιρανικού πετρελαίου που ήταν αποθηκευμένος κοντά στη Σιγκαπούρη και την Κίνα είχε αυξηθεί, είπε. Τα περίπου πέντε εκατομμύρια βαρέλια που πιθανώς μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό είχαν αξία περίπου 375 εκατ. δολαρίων στις τιμές που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ιράν μετέφερε τουλάχιστον τέσσερα πολιτικά αεροσκάφη στην πρωτεύουσα του Ομάν, το Μουσκάτ, για να τα φυλάξει. Σε ένα από τα αεροσκάφη περιλαμβανόταν το προεδρικό Airbus A340 του Ιράν, το οποίο προσγειώθηκε στο Μουσκάτ στις 18 Ιουνίου, σύμφωνα με τα συστήματα παρακολούθησης πτήσεων. Οι Άραβες αξιωματούχοι έμειναν έκπληκτοι όταν έμαθαν ότι τα αεροπλάνα ήταν άδεια από επιβάτες. Αντίθετα, είπαν, μετέφεραν μετρητά και περιουσιακά στοιχεία, τα οποία οι Ιρανοί δεν επιτρέπεται να ξεφορτωθούν λόγω των κυρώσεων. Τα ίδια τα αεροπλάνα ήταν επίσης πολύτιμα ως λύσεις για φυγή για κορυφαίους αξιωματούχους.

Οι προφυλάξεις δείχνουν το επίπεδο της πίεσης που ασκήθηκε στους Ιρανούς ηγέτες κατά τη διάρκεια του πολέμου. Τώρα πρέπει να βρουν μια διέξοδο προς τα εμπρός χωρίς να έχουν τον έλεγχο του εναέριου χώρου τους και χωρίς βοήθεια από τις πολιτοφυλακές τους. Το εξουθενωτικό βάρος των κυρώσεων θα κάνει την ανοικοδόμηση ακόμη πιο δύσκολη.

«Αυτό ήταν ένα από τα σοβαρότερα κενά ασφαλείας στην ιστορία του καθεστώτος, αλλά δεν αποτέλεσε σημείο καμπής. Η ηγεσία άντεξε, οι δρόμοι παρέμειναν ήσυχοι και το σύστημα απέδειξε και πάλι ότι είναι φτιαγμένο όχι για τη δημοτικότητα, αλλά για την επιβίωση», δήλωσε η Narges Bajoghli, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Σχολή Προηγμένων Διεθνών Σπουδών του Johns Hopkins.

«Το σύστημα του Ιράν είναι φτιαγμένο για να αντέχει τους κραδασμούς», δήλωσε η Bajoghli. «Το καθεστώς δεν έχει καταρρεύσει. Προσαρμόζεται και νεότερα στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης και παραστρατιωτικά στελέχη βγαίνουν μπροστά. Πολλοί από αυτούς είναι πιο σκληροπυρηνικοί από αυτούς που σκοτώθηκαν».

