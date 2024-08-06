Ιρανοί αξιωματούχοι που επικαλούνται οι New York Times λένε ότι η Ρωσία έχει αρχίσει να παραδίδει προηγμένο εξοπλισμό αεράμυνας και ραντάρ στο Ιράν, αφού αξιωματούχοι στην Τεχεράνη ζήτησαν από το Κρεμλίνο τα όπλα.

Ενώ τα τοπικά ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η Τεχεράνη είχε ζητήσει τον εξοπλισμό, ένα μέλος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και ένας άλλος αξιωματούχος επιβεβαίωσαν στους NYT ότι όχι μόνο είχε υποβληθεί το αίτημα, αλλά ότι οι παραδόσεις είχαν ξεκινήσει.

Η αναφορά έρχεται καθώς τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι ο νέος πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν είπε στον γραμματέα του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας, Σεργκέι Σοϊγκού, ότι η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη να επεκτείνει τις σχέσεις με τον «στρατηγικό εταίρο της Ρωσία».

«Η Ρωσία είναι μεταξύ των χωρών που στάθηκαν δίπλα στο ιρανικό έθνος σε δύσκολες στιγμές», είπε ο Πεζεσκιάν στον Σεργκέι Σόιγκου, κατά την επίσκεψη του τελευταίου στην Τεχεράνη.

Σε περαιτέρω σχόλια που αναφέρθηκαν κατά τη συνάντηση με τον Σοϊγκού, ο Πεζεσκιάν είπε ότι οι «εγκληματικές ενέργειες» του Ισραήλ στη Γάζα και η δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα «είναι ξεκάθαρα παραδείγματα παραβίασης όλων των διεθνών νόμων και κανονισμών».

Η Ρωσία, η οποία έχει υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό τη Χαμάς και τις συμμαχικές ομάδες της, καταδίκασε τη δολοφονία του Χανίγια και κάλεσε όλα τα μέρη να απόσχουν από βήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη Μέση Ανατολή σε έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο.

Οι κοινές θέσεις μεταξύ του Ιράν και της Ρωσίας «στην προώθηση ενός πολυπολικού κόσμου σίγουρα θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη παγκόσμια ασφάλεια και ειρήνη», φέρεται να είπε ο Πεζεσκιάν.

