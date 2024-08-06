Εν αναμονή του ιρανικού χτυπήματος εναντίον του Ισραήλ πυρετώδεις διαβουλεύσεις και διπλωματικές προσπάθειες λαμβάνουν χώρα σε μια ύστατη προσπάθεια για την αποφυγή ενός γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή με τα αντίποινα, ωστόσο, του Ιράν, να θεωρούνται βέβαια.

Διπλωματικές αποστολές σε όλη τη Μέση Ανατολή καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν την κλιμάκωση των εντάσεων καθώς η Τεχεράνη διαμηνύει ότι είναι θέμα χρόνου το πότε θα αντεπιτεθεί.

Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται για το αναμενόμενα ιρανικά αντίποινα, παρόλο που υπάρχει αβεβαιότητα γύρω από το πότε θα ενεργούσε το Ιράν και το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει.

Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι το Ιράν θα αντεπιτεθεί τις επόμενες ημέρες, ίσως ακόμη και μέσα στις επόμενες 24 ώρες εναντίον του Ισραήλ.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρός του —και υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία στις εκλογές του Νοεμβρίου— Κάμαλα Χάρις ενημερώθηκαν από την ομάδα που είναι αρμόδια για θέματα εθνικής ασφαλείας στον Λευκό Οίκο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των απειλών που κατά την Ουάσιγκτον εγείρουν το Ιράν και σύμμαχοί του για το αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό στην περιοχή, σύμφωνα με την προεδρία των ΗΠΑ.

Earlier, @VP and I were briefed in the Situation Room on developments in the Middle East.



We received updates on threats posed by Iran and its proxies, diplomatic efforts to de-escalate regional tensions, and preparations to support Israel should it be attacked again.



We also… pic.twitter.com/kbRcVkW3ex — President Biden (@POTUS) August 5, 2024

Κατά τη συνεδρίαση της ομάδας ασφαλείας, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ εκτιμούν ότι θα υπάρξουν δύο κύματα επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ και το Ιράν. Ωστόσο, το ποιος θα χτυπήσει πρώτος και τι θα συνεπάγονται οι επιθέσεις αυτές παραμένει ασαφές.

Μάλιστα, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι η απάντηση του Ιράν και της Χεζμπολάχ βρίσκεται ακόμη «στη διαδικασία σχεδιασμού».

Ενημερώθηκαν για την επίθεση στην αεροπορική βάση Αλ Ασάντ και τα μέτρα που εξετάζονται για την προστασία των μελών των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και την ανταπόδοση οποιασδήποτε επίθεσης.

Ακόμη, ενημερώθηκαν για τις κινήσεις του αμερικανικού στρατού για να υποστηρίξει την άμυνα του Ισραήλ σε περίπτωση που γίνει στόχος επίθεσης εκ νέου. Και ακόμη, για τις διπλωματικές προσπάθειες να αποκλιμακωθεί η ένταση στην περιοχή και στις —ακόμη αδιέξοδες— προσπάθειες να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, πάντα σύμφωνα με τις υπηρεσίες της αμερικανικής προεδρίας.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παροτρύνουν και άλλες χώρες μέσω διπλωματικών διαύλων να πουν στο Ιράν ότι η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή δεν είναι προς το συμφέρον του.



Ο Μπλίνκεν ο οποίος έκανε λόγο για μια «κρίσιμη στιγμή» για την περιοχή, είπε ότι η Ουάσιγκτον «έχει αποδυθεί σε έντονες διπλωματικές προσπάθειες, σχεδόν όλο το εικοσιτετράωρο» για να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση των εντάσεων.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ δυσκολεύονται να εκτιμήσουν το πότε θα έρθει η απάντηση και με ποια μορφή, εν μέρει επειδή το Ιράν έχει ήδη μετακινήσει ορισμένα από τα στρατιωτικά μέσα που ήταν απαραίτητα για να πραγματοποιήσει μια μεγάλη επίθεση στο Ισραήλ τον Απρίλιο, καθιστώντας πιο δύσκολο για τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών να προβλέψουν τώρα τις ενέργειές του.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών βασίζονται σε πολλαπλές πηγές πληροφοριών και υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας για το πώς και πότε μπορεί να σημειωθεί η απάντηση του Ιράν.

Η σχετική αβεβαιότητα έχει αφήσει την κυβέρνηση Μπάιντεν σε αμυντική στάση, καθώς προσπαθεί μέσω συμμάχων να πιέσει το Ιράν να μην κλιμακώσει τις εντάσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Jerusalem Post, ο περιφερειακός συνασπισμός που έχει σχηματιστεί προειδοποίησε και το Ισραήλ "να μην τεντώσει το σχοινί" ως απάντηση σε μια πιθανή ιρανική επίθεση.

Έκτακτη συνεδρίαση του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας

Σε μία παράλληλη εξέλιξη, υπουργοί Εξωτερικών από ισλαμικές χώρες πρόκειται να συγκεντρωθούν στη Σαουδική Αραβία την Τετάρτη για «έκτακτη» συνεδρίαση του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας που κλήθηκε να συζητήσει «τα συνεχιζόμενα εγκλήματα της ισραηλινής κατοχής κατά του παλαιστινιακού λαού», συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας του Χανίγια, ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της .

Το Ιράν ζήτησε τη συνάντηση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, Νάσερ Καναάνι. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη, ο Καναάνι κατηγόρησε το Ισραήλ για την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Η Ρωσία φέρεται να παραδίδει προηγμένο εξοπλισμό στο Ιράν

Ιρανοί αξιωματούχοι που επικαλούνται οι New York Times λένε ότι η Ρωσία έχει αρχίσει να παραδίδει προηγμένο εξοπλισμό αεράμυνας και ραντάρ στο Ιράν, αφού αξιωματούχοι στην Τεχεράνη ζήτησαν από το Κρεμλίνο τα όπλα.

Η αναφορά έρχεται καθώς τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι ο νέος πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν είπε στον γραμματέα του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας, Σεργκέι Σοϊγκού, ότι η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη να επεκτείνει τις σχέσεις με τον «στρατηγικό εταίρο της Ρωσία».

«Η Ρωσία είναι μεταξύ των χωρών που στάθηκαν δίπλα στο ιρανικό έθνος σε δύσκολες στιγμές», είπε ο Πεζεσκιάν στον Σεργκέι Σόιγκου, κατά την επίσκεψη του τελευταίου στην Τεχεράνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.