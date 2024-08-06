Αξιωματούχοι του πολυεθνικού συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, o οποίος θα βοηθήσει το Ισραήλ στην απόκρουση της ιρανικής επίθεσης - προειδοποιούν το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε σκληρή απάντηση, αναφέρει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Kan.

«Μην τεντώσετε το σχοινί», φέρεται να είπαν στο Ισραήλ οι αξιωματούχοι του συνασπισμού. «Σκεφτείτε προσεκτικά πριν επιτεθείτε σε απάντηση. Ο στόχος στο τέλος της ημέρας δεν είναι να οδηγηθούμε σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο».

Τον Απρίλιο, μια μαζική επίθεση με drone και πυραύλους από το Ιράν αποτράπηκε από έναν συνασπισμό που περιλάμβανε το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, τη Γαλλία, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.



