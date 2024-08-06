Την παροχή στρατιωτικής στήριξης στο Ισραήλ, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ζήτησε από τη γερμανική κυβέρνηση ο πρόεδρος του Κεντρικού Εβραϊκού Συμβουλίου της Γερμανίας Γιόζεφ Σούστερ.

«Η ιστορική ευθύνη της Γερμανίας για την ασφάλεια του Ισραήλ δεν είναι βεβαίως νομικά δεσμευτική, αλλά κατά τη γνώμη μου, σημαίνει φυσικά ότι η Γερμανία θα σταθεί και στρατιωτικά στο πλευρό του εβραϊκού κράτους σε περίπτωση μεγάλης κλίμακας επίθεσης, όπως αυτή που πιθανόν επίκειται τώρα», δήλωσε ο κ. Σούστερ στο Δίκτυο RND.

Το ίδιο είχε ζητήσει ήδη το Σαββατοκύριακο το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU), ενώ ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, έκανε λόγο για «υποθετικό ζήτημα» και απέφυγε να απαντήσει.

Από την πλευρά του υπουργείου 'Αμυνας, ξεκαθαρίστηκε ότι μια πιθανή συμμετοχή των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων «δεν τίθεται επί του παρόντος», με τον υπουργό Μπόρις Πιστόριους να αποκλείει σε αυτή τη φάση την αποστολή Γερμανών στρατιωτών στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

