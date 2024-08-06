Το Bloomberg News φέρεται να απέλυσε τουλάχιστον μία δημοσιογράφο και να έχει επιβάλλει σε άλλους πειθαρχικά μέτρα λόγω της «πρόωρης» δημοσίευσης της είδησης για την ιστορική ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών την περασμένη εβδομάδα, η οποία, όπως αναφέρει, θα μπορούσε να είχε θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των Αμερικανών που απελευθερώθηκαν.

Σε ένα email προς το προσωπικό τη Δευτέρα, ο αρχισυντάκτης John Micklethwait έγραψε ότι σε ορισμένα μέλη του προσωπικού επιβλήθηκαν πειθαρχικά μέτρα. Τουλάχιστον ένας ρεπόρτερ φέρεται να έχει απολυθεί, αποτελώντας μία σπάνια περίπτωση τιμωρίας για συντάκτη που αποφάσισε να δημοσιεύσει μια σημαντική είδηση και που πιθανότατα θα είχε ελεγχθεί νωρίτερα από τους υπεύθυνους του μέσου.

«Την περασμένη Πέμπτη, δημοσιεύσαμε πρόωρα μια ιστορία σχετικά με την απελευθέρωση του Έβαν Γκέρσκοβιτς και των άλλων κρατουμένων, η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανταλλαγή», έγραψε ο Micklethwait, ο αρχισυντάκτης του Bloomberg News, σε επιστολή του προς το προσωπικό, σύμφωνα με τον Guardian. «Ακόμη κι αν δεν συνέβη κάτι, ήταν μια ξεκάθαρη παραβίαση των προτύπων σύνταξης που έκαναν αυτό το μέσο τόσο αξιόπιστο σε όλο τον κόσμο».

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο δημοσίευσε ότι ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal Γκέρσκοβιτς και αρκετοί άλλοι Αμερικανοί πολίτες απελευθερώθηκαν ως μέρος της μεγαλύτερης ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον από τον Ψυχρό Πόλεμο στις 7.41 π.μ. ET, ενώ ένα αεροπλάνο από τη Μόσχα που τους μετέφερε ήταν ακόμη καθ' οδόν προς την Άγκυρα για την ανταλλαγή. Αμέσως μετά, ένας συντάκτης του Bloomberg έγραψε στο X: «Είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές της καριέρας μου που βοήθησα να ανακοινωθεί αυτή η είδηση. Λατρεύω τη δουλειά μου και τους συναδέλφους μου».

Η δημοσίευση προκάλεσε οργή από άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της Wall Street Journal, η οποία κρατούσε την είδηση υπό εμπάργκο μέχρι να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή και οι κρατούμενοι να βγουν με ασφάλεια από τη ρωσική επικράτεια.

Σε μια σπάνια περίπτωση, το μέσο φαίνεται να έχει προχωρήσει στην απόλυση μίας δημοσιογράφου. Η Τζένιφερ Τζέικομπς, δημοσιογράφος του Bloomberg News στον Λευκό Οίκο, δεν βρίσκεται πλέον εντός της συντακτικής ομάδας σύμφωνα με δημοσιεύματα του New York Magazine και της Washington Post.

Από την πλευρά της, σε δήλωση που ανέβασε στο X , η Τζέικομπς είπε ότι δεν έσπασε εν γνώσει της κανένα εμπάργκο σχετικά με την απελευθέρωση του Γκέρσκοβιτς και πρόσθεσε ότι είχε συνεργαστεί στενά με τους εκδότες για την είδηση.

«Ως δημοσιογράφος, η ιδέα ότι θα έβαζα σε κίνδυνο την ασφάλεια ενός συναδέλφου ρεπόρτερ με αναστατώνει βαθιά και είναι δύσκολο να περιγραφεί», έγραψε η Τζέικομπς. «Είμαι τόσο χαρούμενη που ο Έβαν Γκέρσκοβιτς και οι άλλοι είναι στο σπίτι».

«Κατά την αναφορά της ιστορίας για την απελευθέρωση του Έβαν, δούλεψα στενά με τους εκδότες μου για να τηρήσω τα πρότυπα και τις οδηγίες σύνταξης», έγραψε. «Ποτέ δεν έκανα κάτι που εν γνώσει μου δεν συνάδει με το εμπάργκο της διοίκησης ή που θα έθετε σε κίνδυνο οποιονδήποτε εμπλεκόμενο».

Ένας εκπρόσωπος του Bloomberg News αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά με την έρευνα, συμπεριλαμβανομένου του ποιοι ανώτεροι συντάκτες είχαν εμπλακεί στη δημοσίευση της είδησης και εάν κάποιοι από αυτοί είχαν απολυθεί.

«Οι δημοσιογράφοι δεν έχουν τον τελευταίο λόγο για το πότε δημοσιεύεται μια ιστορία ή με ποιον τίτλο», έγραψε η Τζέικομπς. «Η αλυσίδα των γεγονότων εδώ θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε ρεπόρτερ που είναι επιφορτισμένος με τη μετάδοση της είδησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν έλεγχοι και στις συντακτικές διαδικασίες».



