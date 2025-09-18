Η 33χρονη από τη Νέα Υόρκη, Τσέλσι Μέτζγκερ, δεν είχε σκοπό να προσποιηθεί ότι ήταν Καναδή. Το έκανε, όμως, μετά από μια έντονη αντιπαράθεση με Καναδούς και μια απρόσμενη συνομιλία με έναν ταξιτζή κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη Δομινικανή Δημοκρατία νωρίτερα φέτος. Η Τσέλσι αναγκάστηκε για πρώτη φορά να πει ψέματα για την εθνικότητά της.

Η Μέτζγκερ και ο αρραβωνιαστικός της βρίσκονταν σε ένα γαλλο-καναδικό μπαρ στο Ελ Πουεμπλίτο, τον Φεβρουάριο. Στην τηλεόραση έδειχνε τον τελικό του τουρνουά χόκεϊ 4 Nations Face-Off ανάμεσα στον Καναδά και τις ΗΠΑ. Όταν η αμερικανική ομάδα σκόραρε, το μοναχικό «Woo, USA» της Μέτζγκερ δεν ακούστηκε καλά. Οι Καναδοί που βρίσκονταν στο μαγαζί κατάλαβαν το ψέμα.

«Ένα καναδικό ζευγάρι άρχισε να μου φωνάζει ότι η Αμερική είναι εγωιστική και καταστρέφει τα πάντα για τον Καναδά και τον κόσμο», είπε η ίδια στο CNN. Η Μέτζγκερ προσπάθησε να απολογηθεί λέγοντας ότι δεν ψήφισε Τραμπ, αλλά τα πνεύματα άναψαν με το αλκοόλ. Τελικά η κατάσταση εκτονώθηκε και το ζευγάρι επέστρεψε για να ζητήσει συγγνώμη, με μια σειρά από σφηνάκια.

Αργότερα, όταν σταμάτησε ταξί, ο οδηγός την πέρασε για Καναδή. Μόλις τον διόρθωσε, εκείνος αρνήθηκε να την πάρει και έφυγε. Έτσι, για μερικές εβδομάδες, η Μέτζγκερ αποφάσισε να παριστάνει την Καναδή.

«Η πειρατεία της σημαίας»: Μια παλιά πρακτική επιστρέφει

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, το καναδικό φύλλο σφενδάμου λειτουργούσε σαν «διπλωματικό διαβατήριο» για ταξιδιώτες που το έραβαν στις τσάντες τους ώστε να ξεχωρίζουν από τους Αμερικανούς.Σήμερα, κάποιοι Αμερικανοί τουρίστες ξαναζωντανεύουν αυτή την τακτική, γνωστή ως flag jacking – παριστάνουν δηλαδή τους Καναδούς, χρησιμοποιώντας τη σημαία του Καναδά για να αποφύγουν το αντι-αμερικανικό κλίμα στο εξωτερικό, ειδικά υπό την προεδρία Τραμπ.

Αυτό έχει εξοργίσει πολλούς Καναδούς. Ο σχολιαστής Τοντ Μάφιν, σε viral βίντεο, κατηγόρησε τους Αμερικανούς ότι βλέπουν τον Καναδά σαν «εφεδρικό διαβατήριο» και «ηθικό καθαρτήριο». «Το να λες ότι είσαι Καναδός δεν είναι μέτρο ασφαλείας, είναι performance art», είπε δηκτικά.

Η αντίδραση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο καναδικός εθνικισμός έχει αναζωπυρωθεί, μετά τον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ, τις απειλές προσάρτησης του Καναδά και τις επιθέσεις του στον πρώην πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό.

Ο Καναδάς «δεν είναι κοστούμι»

Καθηγητές επισημαίνουν ότι οι εξωτερικές απειλές τροφοδοτούν τον εθνικισμό. Αυτό φαίνεται και στις αποδοκιμασίες του αμερικανικού ύμνου σε αθλητικούς αγώνες, στις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ προϊόντων των ΗΠΑ και στη χρήση της καναδικής σημαίας ως σύμβολο αντίστασης.

Ακόμη και ο Τριντό, σε συνέντευξή του τον Ιανουάριο, είχε πει: «Ένας από τους ευκολότερους τρόπους με τους οποίους ορίζουμε τον εαυτό μας είναι ότι… δεν είμαστε Αμερικανοί».

Γι’ αυτό και οι Καναδοί θεωρούν ότι το flag jacking είναι όχι απλώς αστείο ή ταξιδιωτικό κόλπο, αλλά πολιτιστική κλοπή, ασέβεια και προσβολή.

Όπως σχολίασε ο Μάφιν: «Ο Καναδάς δεν είναι μανδύας για να κρύβεσαι. Δεν είμαστε μαγαζί με στολές».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.