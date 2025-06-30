Ο Καναδάς ακυρώνει τον φόρο σε κολοσσούς της τεχνολογίας με την ελπίδα για εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η καναδική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Κυριακή την ακύρωση φόρου ο οποίος έβαζε στο στόχαστρο κολοσσούς του κλάδου της τεχνολογίας, με την ελπίδα πως θα καταλήξει σε ευρύτερη συμφωνία με αυτή των ΗΠΑ, δυο ημέρες μετά τη διακοπή των συνομιλιών που ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Καναδός υπουργός Οικονομικών Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάν «ανακοίνωσε σήμερα (σ.σ. χθες Κυριακή) ότι ο Καναδάς ακυρώνει τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών (ΦΨΥ)», σύμφωνα με δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του. Το κείμενο διευκρινίζει πως η καναδική κυβέρνηση έλαβε αυτή την απόφαση ενόψει της επανέναρξης των συνομιλιών για τη σύναψη διμερούς συμφωνίας με τις ΗΠΑ για το εμπόριο μέχρι την 21η Ιουλίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε την Παρασκευή πως βάζει τέλος στις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο με τον βόρειο γείτονα της χώρας του, διατεινόμενος ότι ο φόρος που επέβαλε η Οτάβα κι έβαζε στο στόχαστρο κολοσσούς του κλάδου της τεχνολογίας ήταν «άμεσο και προφανές πλήγμα» εναντίον της Ουάσιγκτον. Διευκρίνισε πως οι συνομιλίες με τον Καναδά θα σταματούσαν την ημέρα εφαρμογής του νόμου (30ή Ιουνίου).

Ο ΦΨΥ θα έβαζε στο στόχαστρο εταιρείες-γίγαντες του κόσμου της πληροφορικής με τζίρο ανώτερο των 1,1 δισεκ. καναδικών δολαρίων και έσοδα σε ετήσια βάση στον Καναδά πάνω από 20 εκατ. δολάρια.

Αφορούσε κυρίως την Google, την Apple, τη Meta (Facebook, Instagram), την Amazon και τη Microsoft. Οι εταιρείες αυτές κατηγορούνται πως εκμεταλλεύονται το γεγονός πως η δραστηριότητά τους είναι άυλη για να αποφεύγουν τη φορολογία.

