Ο Καναδάς θα καταργήσει πολλούς δασμούς που είχαν επιβληθεί ως αντίποινα επί αμερικανικών προϊόντων και θα εντείνει τις επαφές με τις ΗΠΑ για τη σύναψη νέας εμπορικής συμφωνίας, δήλωσε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι.

Οι καναδικοί δασμοί επί των αμερικανικών αυτοκινήτων, χάλυβα και αλουμινίου θα παραμείνουν για την ώρα, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου στην Οτάβα, σημειώνει το Reuters.

Ο Κάρνι σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πρόσφατα καταστήσει σαφές ότι δεν θα επιβάλουν δασμούς επί των καναδικών προϊόντων που συμμορφώνονται με τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των τριών χωρών ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά, κάτι που χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη.

«Σε αυτό το πλαίσιο και σύμφωνα με τη δέσμευση του Καναδά στην USMCA, ανακοινώνω σήμερα ότι η καναδική κυβέρνηση θα ανταποκριθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες καταργώντας όλους τους καναδικούς δασμούς επί των αμερικανικών προϊόντων που καλύπτονται συγκεκριμένα από την USMCA», σημείωσε.

«Ο Καναδάς και οι ΗΠΑ έχουν πλέον αποκαταστήσει το ελεύθερο εμπόριο για τη συντριπτική πλειονότητα των προϊόντων μας», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας ότι, σε σύγκριση με τους εμπορικούς εταίρους του, οι καναδικές εξαγωγές εξακολουθούν να υπόκεινται συνολικά σε χαμηλό επίπεδο δασμών από τις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

