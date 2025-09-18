Χάος επικράτησε στο αλβανικό κοινοβούλιο την Πέμπτη εξαιτίας της Diella, το πρώτο ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη που ορίστηκε υπουργός για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων και έκανε την πρώτη του εμφάνιση σήμερα.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης εμπόδισαν τον Ράμα να μιλήσει στο βήμα, ενώ στη συνέχεια του πέταξαν το βιβλίο του Συντάγματος.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα παρουσίασε το bot ως σύμβολο της προσπάθειας της κυβέρνησής του για διαφάνεια και καινοτομία, σημειώνει το ABC.

«Το Σύνταγμα αναφέρεται σε θεσμούς που υπηρετούν τον λαό. Δεν αναφέρεται σε χρωμοσώματα, σάρκα ή αίμα», δήλωσε το avatar σε μια τρίλεπτη ομιλία που μεταδόθηκε από δύο μεγάλες οθόνες. «Αναφέρεται σε καθήκοντα, λογοδοσία, διαφάνεια, υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις».

«Σας διαβεβαιώνω ότι ενσωματώνω αυτές τις αξίες τόσο αυστηρά όσο κάθε ανθρώπινος συνάδελφος, ίσως ακόμη περισσότερο», πρόσθεσε. Ονομάστηκε Diella, που σημαίνει ήλιος στα αλβανικά, και απεικονίζεται ως γυναίκα με παραδοσιακή αλβανική ενδυμασία.

Ο Ράμα υποστήριξε ότι το bot που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει την κυβέρνηση να λειτουργεί ταχύτερα και με πλήρη διαφάνεια. Είναι ένα στοιχείο ενός ευρύτερου σχεδίου για την ανάδειξη των τεχνολογικών καινοτομιών της βαλκανικής χώρας, καθώς αυτή προχωρά προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αλβανία ελπίζει να ενταχθεί στο 27μελές μπλοκ έως το 2030.

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης είναι ιδιαίτερα επικριτικοί απέναντι στο AI bot και πιστεύουν ότι το Diella είναι στην πραγματικότητα ένας τρόπος για την κυβέρνηση να κρύψει τη διαφθορά. Χτύπησαν τα χέρια τους στα τραπέζια, πιέζοντας τον πρόεδρο να διακόψει τη συζήτηση για το κυβερνητικό πρόγραμμα. Η συνεδρίαση έληξε μετά από 25 λεπτά.

Μποϊκοτάρισαν επίσης την ψηφοφορία για το πρόγραμμα του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά αυτό πέρασε ούτως ή άλλως με 82 ψήφους υπέρ στο 140μελές κοινοβούλιο.

Η αντιπολίτευση δεν εξήγησε πώς πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα εκμεταλλευόταν το Diella για να κρύψει τη διαφθορά στα δημόσια οικονομικά.

Το Diella δημιουργήθηκε νωρίτερα φέτος σε συνεργασία με τη Microsoft ως εικονικός βοηθός στην πλατφόρμα δημόσιων υπηρεσιών e-Albania. Έχει βοηθήσει τους χρήστες να περιηγηθούν στον ιστότοπο και να αποκτήσουν πρόσβαση σε περίπου 1 εκατομμύριο ψηφιακές ερωτήσεις και έγγραφα.

«Δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τους ανθρώπους, αλλά για να τους βοηθήσω», δήλωσε το bot στην ομιλία του στο κοινοβούλιο. «Είναι αλήθεια ότι δεν έχω υπηκοότητα, αλλά δεν έχω ούτε προσωπικές φιλοδοξίες ή συμφέροντα».

