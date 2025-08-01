Λογαριασμός
Απογοητευμένος ο Καναδάς από τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ

Οι δασμοί από 25% αυξήθηκαν στο 35% - «Ο Καναδάς δεν συνεργάστηκε προκειμένου να μειωθεί η ροή φαιντανύλης και άλλων παράνομων ναρκωτικών», λέει ο Λευκός Οίκος

Κάρνεϊ - Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε απογοητευμένος από την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα καναδικά προϊόντα στο 35% από 25%. 

«Ο Καναδάς δεν συνεργάστηκε προκειμένου να μειωθεί η ροή φαιντανύλης και άλλων παράνομων ναρκωτικών» προς την αμερικανική επικράτεια, αιτιολόγησε ο Λευκός Οίκος στο έγγραφό του, ενώ «έλαβε μέτρα αντιποίνων εναντίον των ΗΠΑ», σημείωσε. 

«Σε απάντηση στη συνεχιζόμενη αδράνεια και τα αντίποινα του Καναδά, ο πρόεδρος Τραμπ έκρινε απαραίτητο να αυξήσει τους δασμούς στον Καναδά από 25% σε 35% για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την υπάρχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης», ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Καναδάς Δασμοί Τραμπ ΗΠΑ Μαρκ Κάρνεϊ
