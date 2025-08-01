Απογοητευμένος ο Καναδάς από τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε απογοητευμένος από την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα καναδικά προϊόντα στο 35% από 25%.

«Ο Καναδάς δεν συνεργάστηκε προκειμένου να μειωθεί η ροή φαιντανύλης και άλλων παράνομων ναρκωτικών» προς την αμερικανική επικράτεια, αιτιολόγησε ο Λευκός Οίκος στο έγγραφό του, ενώ «έλαβε μέτρα αντιποίνων εναντίον των ΗΠΑ», σημείωσε.

«Σε απάντηση στη συνεχιζόμενη αδράνεια και τα αντίποινα του Καναδά, ο πρόεδρος Τραμπ έκρινε απαραίτητο να αυξήσει τους δασμούς στον Καναδά από 25% σε 35% για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την υπάρχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης», ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

My statement on Canada-U.S. trade: pic.twitter.com/0PSG9kKtiO — Mark Carney (@MarkJCarney) August 1, 2025

