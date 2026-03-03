Ασυνήθιστες εικόνες φτάνουν στα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία από το Ντουμπάι, λόγω του πολεμικού συναγερμού στη Μέση Ανατολή.

Η απόλυτη πρώτευσα χιλδής και διασκέδασης των Εμιράτων είναι έρημη, με τους εγκλωβισμένους τουρίστες να τριγυρίζουν στα ξενοδοχεία και να φωτογραφίζονται τις πλατείες της άδειας πόλης.

Η διακοπή πτήσεων προς και από την περιοχή, για αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα, έχει στα Εμιράτα αλλοδαπούς επισκέπτες και εργαζόμενους ενώ τουλάχιστον 6 κρουαζιερόπλοια με χιλιάδες επιβάτες παραμένουν αγκυροβολημένα σε λιμάνια του Ντουμπάι, του Άμπου Ντάμπι και της Ντόχα.

Νέα πλήγματα του Ιράν στη Σαουδική Αραβία αργά τη Δευτέρα, επιβάρυναν περαιτέρω την ήδη περίπλοκη εικόνα που διαμορφώνεται για τους ταξιδιώτες που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες

Η Μέση Ανατολή φιλοξενεί αρκετές μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Emirates και η Etihad Airways στο Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι, καθώς και η Qatar Airways με έδρα τη Ντόχα.

Οι ουρανοί πάνω από τα ΗΑΕ, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ισραήλ, το Μπαχρέιν, το Ιράκ και την Ιορδανία παρέμεναν σχεδόν άδειοι το πρωί της Τρίτης, όπως έδειχναν οι χάρτες της ιστοσελίδας παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Η Emirates, η οποία είχε αναστείλει όλες τις πτήσεις προς και από τις βάσεις της, επανέλαβε περιορισμένο αριθμό πτήσεων το βράδυ της Δευτέρας. Η Fly Dubai επανεκκίνησε επίσης περιορισμένες πτήσεις τη Δευτέρα.

Αρκετές εμπορικές πτήσεις ήταν προγραμματισμένες να αναχωρήσουν το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα των αεροδρομίων του Ντουμπάι. Ωστόσο, οι ταξιδιώτες καλούνται να μην μεταβούν στο αεροδρόμιο, εκτός εάν έχουν ενημερωθεί απευθείας από την αεροπορική τους εταιρεία.

Όλες οι προγραμματισμένες εμπορικές πτήσεις της Etihad προς και από το Άμπου Ντάμπι παραμένουν σε αναστολή έως τις 2 μ.μ. (ώρα ΗΑΕ) της 4ης Μαρτίου. Η εταιρεία ανέφερε ότι «ενδέχεται να πραγματοποιηθούν ορισμένες πτήσεις επανατοποθέτησης αεροσκαφών, φορτίου και επαναπατρισμού, σε συντονισμό με τις αρχές των ΗΑΕ και υπό αυστηρές επιχειρησιακές και ασφαλιστικές εγκρίσεις».

Οι πτήσεις της Qatar Airways προς και από το Διεθνές Αεροδρόμιο Hamad της Ντόχα παραμένουν σε αναστολή λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου του Κατάρ. Σε ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της, η εταιρεία αναφέρει ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση την Τρίτη

