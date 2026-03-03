H Κύπρος σε ύψιστο συναγερμό

Τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν στην Κύπρο μετά το χθεσινό χτύπημα με drone στη βρετανική στρατιωτική βάση Ακρωτηρίου προσπαθεί να διαχειριστεί η Κυπριακή Κυβέρνηση, η οποία καταβάλλει προσπάθεια ενίσχυσης της αεράμυνας της χώρας για αποτροπή πιθανού νέου πλήγματος.

Σε αυτό το πλαίσιο η Κυπριακή κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επαφή με άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ ζητώντας ενίσχυση για την επιτήρηση και προστασία του Κυπριακού εναέριου χώρου. Το πρωί έφτασε στην Κύπρο ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Μιλώντας ενώπιον του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο ο Έλληνας Υπουργός δεσμεύτηκε πως «η Ελλάδαθα δώσει όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο, με βάση τις δυνατότητες της».



Ήδη στην Κύπρο βρίσκονται από χθες δύο αεροσκάφη F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας με διαταγές να συμμετέχουν ενεργά προστασία του κυπριακού εναέριου χώρου. Καθοδόν βρίσκεται και η φρεγάτα «Κίμων» και μία ακόμα φρεγάτα η οποία διαθέτει σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Εξάλλου σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η Γαλλία στέλνει στην Κύπρο αντιπυραυλικά συστήματα, drones και μία φρεγάτα κατόπιν επικοινωνίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γάλλο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Ανάλογο αίτημα εστάλη και προς τη Γερμανία με τον Γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, να εξετάζει το ζήτημα σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται κυπριακά ΜΜΕ.

Ενισχύεται η άμυνα με στήριξη της ΕΕ

Η τεράστια στρατιωτική κινητοποίηση που λαμβάνει χώρα στην Κύπρο σχετίζεται με την δημοσιοποίηση βίντεο που εμφανίζει τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης να προειδοποιεί ότι το Ιράν θα εκτοξεύσει πυραύλους κατά της Κύπρου. Στο βίντεο ο ταξίαρχος Ιμπραχίμ Τζαμπαρί, φέρεται να λέει πως «οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει τα περισσότερα αεροσκάφη τους στην Κύπρο» και πως το Ιράν θα εκτοξεύσει πυραύλους προς την χώρα για να αναγκαστούν να αποχωρήσουν. Σχολιάζοντας το βίντεο ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι είναι πιθανόν να πρόκειται για παλαιότερο βίντεο, ενώ σε σχέση με το κατά πόσον υπάρχουν αμερικανικά αεροπλάνα στην Κύπρο, ο εκπρόσωπος το διέψευσε κατηγορηματικά λέγοντας ότι δεν υπάρχει ούτε ένα αμερικανικό αεροπλάνο στην χώρα.

Τα drones προήλθαν από τον Λίβανο

Στο μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν εναντίον της Βάσης Ακρωτηρίου προήλθαν από τον Λίβανο και από δυνάμεις της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με τις εν λόγω πληροφορίες τα δύο drones εντοπίστηκαν από τα συστήματα της Κύπρου, ενώ το τρίτο το οποίο έπληξε τις βρετανικές βάσεις, αργά χθες το βράδυ, δεν εντοπίστηκε από τα ραντάρ λόγω του μικρού του μεγέθους και του χαμηλού ύψους πτήσης. Εξάλλου, σύμφωνα με ανώτατες κυβερνητικές πηγές, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, με τον οποίο μίλησε για τα επιθέσεις στις βρετανικές βάσεις.

Πηγή: Deutsche Welle

