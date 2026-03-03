Ισραηλινοί αστυνομικοί συνέλαβαν την Τρίτη στον «αέρα» Τούρκους δημοσιογράφους του δικτύου CNN TÜRK.

🔴İsrail polisi, Tel Aviv'de yayın yapan CNN TÜRK ekibini telefonlarına el koyarak gözaltına aldı



📌Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: CNN TÜRK ekibinin serbest bırakılmaları için girişimdeyizpic.twitter.com/bGe8BdODA2 March 3, 2026

Ο δημοσιογράφος του CNN TÜRK, Εμρά Τσακμάκ, και ο εικονολήπτης Χαλίλ Καχραμάν, οι οποίοι μετέδιδαν ζωντανά από το Ισραήλ, συνελήφθησαν από τις δυνάμεις ασφαλείας στο Τελ Αβίβ. Ο Καχραμάν ανέφερε ότι είναι καλά στην υγεία τους, ότι τα τηλέφωνά τους κατασχέθηκαν και ότι κρατούνται.

Την ώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι εκρηκτική οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας παρενέβησαν στη ζωντανή μετάδοση του CNN TÜRK.

Οι Τούρκοι δημοσιογράφοι κάλυπταν τα γεγονότα της επίθεσης και τη διαδικασία μετακίνησης των πολιτών σε καταφύγια.

Οι δυνάμεις ασφαλείας εθεάθησαν να πλησιάζουν την ομάδα του CNN TÜRK και να σταματούν τη μετάδοση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, ο δημοσιογράφος επέστησε την προσοχή στους περιορισμούς που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ και στο γεγονός ότι οι ξένοι δημοσιογράφοι, ειδικότερα, αντιμετωπίζουν μερικές φορές παρόμοιες πρακτικές. Η μετάδοση διακόπηκε αμέσως μετά από αυτές τις παρατηρήσεις αναφέρει το κανάλι.

Πηγή: skai.gr

