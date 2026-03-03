Οι αιτήσεις ασύλου μειώθηκαν κατά σχεδόν 20% πέρυσι στην ΕΕ, ανακοίνωσε σήμερα ένας εξειδικευμένος οργανισμός, προειδοποιώντας πάντως για τον κίνδυνο να υπάρξει «συρροή προσφύγων» από το Ιράν σε περίπτωση αποσταθεροποίησης της χώρας, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

«Με πληθυσμό περίπου 90 εκατομμύρια κατοίκους, ακόμα και μια μερική αποσταθεροποίηση θα μπορούσε να προκαλέσει συρροές προσφύγων άνευ προηγουμένου έκτασης», υπογραμμίζεται στην έκθεση του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, η οποία συντάχθηκε πριν ξεσπάσει ο πόλεμος το σαββατοκύριακο.

«Η μετακίνηση έστω και του 10% του ιρανικού πληθυσμού θα αρκούσε για να συναγωνισθεί τις πιο σημαντικές ροές προσφύγων των τελευταίων δεκαετιών», γράφουν ακόμα οι συντάκτες της έκθεσης.

Το υποθετικό (προς το παρόν) σενάριο, στην σύνοδο των Βρυξελλών

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο για μια επικαιροποίηση της εκτίμησής του μετά το ξέσπασμα του πολέμου, ο οργανισμός δήλωσε πως «η κατάσταση παραμένει πολύ ασταθής και θα ήταν ανεύθυνο να κάνει υποθετικές δηλώσεις».

Ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου, που έχουν υποβληθεί από Ιρανούς στην Ευρώπη, είναι προς το παρόν αρκετά χαμηλός. Ήταν 8.000 το 2025, μακράν πίσω από τους Αφγανούς (117.000) ή τους Βενεζουελάνους (91.000).

Τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν έχουν προς το παρόν προκαλέσει μαζική μετακίνηση πληθυσμού.

Όμως «η έκταση του εν δυνάμει κινδύνου είναι σημαντική», εκτιμά ο Οργανισμός της ΕΕ για το Άσυλο. Πολύ περισσότερο που το Ιράν περιλαμβάνεται μεταξύ των χωρών που φιλοξενούν από τους πιο μεγάλους πληθυσμούς προσφύγων στον κόσμο, μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές μετακινήσεις.

Οι συντάκτες της έκθεσης σημειώνουν πως το σενάριο για ένα μεγάλο κύμα ιρανών προσφύγων είναι μέχρι στιγμής «υποθετικό». Θα σήμαινε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα περνούσαν από την Τουρκία για να κατευθυνθούν στη συνέχεια προς την Ευρώπη.

«Όλο αυτό είναι πολύ ρευστό», λέει ένας ευρωπαίος αξιωματούχος που ειδικεύεται στη μετανάστευση και μίλησε ζητώντας να μην κατονομασθεί λόγω της «ευαισθησίας» του ζητήματος.

Όμως το θέμα αποτελεί ήδη αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ ηγετών.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ότι συνομίλησε για το ζήτημα με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Χθες, Δευτέρα, η Κομισιόν δήλωσε πως «ενισχύει την προετοιμασία της» παρακολουθώντας τις μεταναστευτικές «τάσεις» που συνδέονται με τον πόλεμο.

Το θέμα θα είναι στην ημερήσια διάταξη των συνομιλιών μεταξύ των 27 υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ, οι οποίοι θα συνεδριάσουν μεθαύριο, Πέμπτη, στις Βρυξέλλες.

Το 2025, οι χώρες της ΕΕ και οι γείτονές τους (η Νορβηγία και η Ελβετία) δέχθηκαν περίπου 822.000 αιτήσεις ασύλου, καταγράφοντας πτώση κατά 19% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η υποχώρηση αυτή ακολουθεί μείωση κατά 11% το 2024.

Η μείωση που καταγράφηκε το 2025 εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση του αριθμού των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από Σύρους, μετά την πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ στα τέλη του 2024.

Ο αριθμός των αιτούντων άσυλο ουδέποτε έφθασε ξανά τα επίπεδα του 2015, όταν εκατοντάδες χιλιάδες σύροι πρόσφυγες, οι οποίοι διέφευγαν από τον πόλεμο, είχαν φθάσει στην Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

