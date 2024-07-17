Μια πρώην αναλύτρια της CIA και στέλεχος του Λευκού Οίκου κατηγορείται από τις αμερικανικές δικαστικές αρχές ως ύποπτη ότι υπηρέτησε ως πράκτορας προς όφελος των υπηρεσιών πληροφοριών της Νότια Κορέας, με αντάλλαγμα τσάντες επώνυμων σχεδιαστών, ακριβά δείπνα και άλλα πολυτελή προϊόντα.

Σύμφωνα με ένα έγγραφο 31 σελίδων που κατατέθηκε προχθές Δευτέρα από την εισαγγελία στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, η Σου Μι Τέρι δεν είχε εγγραφεί ως ξένος πράκτορας και διοχέτευσε πληροφορίες της κυβέρνησης των ΗΠΑ στις νοτιοκορεατικές μυστικές υπηρεσίες.

«Υπό τις οδηγίες εκπροσώπων της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας, η (Σου Μι) Τέρι υποστήριζε στρατηγικές θέσεις της Δημοκρατίας της Κορέας... κοινοποιούσε διαβαθμισμένες πληροφορίες της αμερικανικής κυβέρνησης σε πράκτορες μυστικών υπηρεσιών της Δημοκρατίας της Κορέας και διευκόλυνε την πρόσβαση εκπροσώπων της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας σε εκπροσώπους της κυβέρνησης των ΗΠΑ», αναφέρει το κατηγορητήριο.

Σύμφωνα με αυτό, η Σου Μι Τέρι είναι πολιτογραφημένη πολίτης των ΗΠΑ, γεννήθηκε στη Σεούλ της Νότιας Κορέας και μεγάλωσε στη Βιρτζίνια και τη Χαβάη.

Ο δικηγόρος της, Λι Βολόσκι, αρνήθηκε τις κατηγορίες. «Αυτές οι κατηγορίες είναι αβάσιμες και διαστρεβλώνουν το έργο μιας ακαδημαϊκού και αναλύτριας πληροφοριών, γνωστής για την ανεξαρτησία της και τα χρόνια υπηρεσίας της στις ΗΠΑ», δήλωσε ο δικηγόρος σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες της στη Σεούλ, η πρώην αναλύτρια της CIA θεωρείται ύποπτη ότι λάμβανε πολυτελή αξεσουάρ και ρούχα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Στο κατηγορητήριο υπογραμμίζεται επίσης ότι προσκλήθηκε σε «πολλά» εστιατόρια βραβευμένα με αστέρια Michelin και ότι έλαβε 37.000 δολάρια σε μυστικές πληρωμές, μέσω ένας think tank όπου εργαζόταν.

Ο δικαστικός φάκελος περιλαμβάνει πλάνα από κάμερα ασφαλείας όπου η Σου Μι Τέρι συναντά τις επαφές της από τη Νότια Κορέα σε καταστήματα της Ουάσινγκτον για να λάβει πολυτελείς τσάντες.

Εκτός από τη CIA, η Σου Μι Τέρι, ανώτερη ερευνήτρια για σπουδές στην Κορέα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, ένα αμερικανικό think tank, εργάστηκε επίσης στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

Η ίδια, η οποία εργαζόταν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ για μια δεκαετία, μεταξύ 2001 και 2011, φέρεται να άρχισε να εργάζεται για τη Νότια Κορέα το 2013 και συνέχισε παρά την προειδοποίηση το 2014 από πράκτορες του FBI ότι οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών μπορεί να προσπαθούσαν να την προσεγγίσουν.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η υπηρεσία κατασκοπείας της Νότιας Κορέας, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είναι σε επαφή με τις αντίστοιχες αμερικανικές υπηρεσίες σχετικά με το κατηγορητήριο.

«Οι αρχές των μυστικών πληροφοριών της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ βρίσκονται σε στενή επικοινωνία σχετικά με το κατηγορητήριο (που αφορά) τον νόμο περί εγγραφής ξένων πρακτόρων», ανέφεραν.

Σε ερώτηση για την υπόθεση, το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Δεν ενδείκνυται να σχολιάσουμε ζητήματα που αφορούν τρέχουσες ξένες νομικές διαδικασίες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

