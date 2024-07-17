Γερμανία: Η κυβέρνηση οριστικοποίησε το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2025

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας οριστικοποίησε σήμερα έπειτα από μακρές διαπραγματεύσεις το σχέδιό της για τον προϋπολογισμό του 2025, το οποίο προβλέπει δημόσιες δαπάνες ύψους 480,6 δισεκατομμυρίων ευρώ και ανάληψη νέου χρέους 43,8 δισεκατομμυρίων. Το σχέδιο ωστόσο περιλαμβάνει και σημαντικές περικοπές, ενώ, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, κινείται στα όρια της συνταγματικότητας και τηρεί μόνο οριακά το «φρένο χρέους», με το χρηματοδοτικό κενό φθάνει στα 17 δισεκατομμύρια

Το σχέδιο υιοθετεί ακόμη την «αναπτυξιακή πρωτοβουλία» της κυβέρνησης, προκειμένου να τονωθεί η γερμανική οικονομία με σειρά στοχευμένων μέτρων. «Θα δοθεί σημαντική ώθηση στην οικονομική πολιτική, προκειμένου να καταστεί η Γερμανία πιο ελκυστικός προορισμός για επιχειρήσεις. Νέα περιθώρια ελιγμών στον προϋπολογισμό μπορούν να δημιουργηθούν μόνο μέσω μεγαλύτερης οικονομικής ανάπτυξης, η οποία, για να επιτευχθεί, θα πρέπει να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να ενισχυθεί η καινοτομία», δήλωσε σχετικά ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ (FDP).

«Με τα χρηματοδοτικά του κόλπα, ο υπουργός Οικονομικών κατευθύνεται για μία ακόμη φορά στο όριο της συνταγματικότητας. Αυτή δεν είναι προσέγγιση έντιμου επιχειρηματία», σχολίασε ο επικεφαλής της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Bundestag Χέλγκε Μπράουν και ο συνταγματικός δικαστής της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας Γιοάχιμ Βίλαντ τόνισε στην BILD ότι «εάν συνεχιστεί η περιοριστική νομολογία του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, δεν είναι χωρίς ρίσκο (ενν. το σχέδιο του προϋπολογισμού). Μια τέτοια ανακατανομή θα πρέπει να αιτιολογηθεί και ακόμη δεν έχω κάτι σχετικό».

Το σχέδιο του προϋπολογισμού θα κατατεθεί στην Bundestag μετά τη θερινή παύση των εργασιών, με στόχο να έχει εγκριθεί έως τον Νοέμβριο. Η διαδικασία ωστόσο δεν αναμένεται να είναι εύκολη, καθώς οι κοινοβουλευτικές ομάδες ακόμη και των κυβερνητικών κομμάτων εκφράζουν ήδη συγκεκριμένες απαιτήσεις για τον προϋπολογισμό του 2025. Η διευθύντρια της ΚΟ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Κάτγια Μαστ δήλωσε ότι το χρηματοδοτικό κενό θα περιοριστεί σε μονοψήφιο ποσό κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τόνισε ότι οι βουλευτές του SPD θα επιμείνουν στη διεκδίκηση εξαιρέσεων σχετικά με το «φρένο χρέους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

