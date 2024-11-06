Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τηλεφώνησε σήμερα στον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να τον συγχαρεί για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές και τον προσκάλεσε στον Λευκό Οίκο για να συζητήσουν σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης εξουσιών.

Ο Τζο Μπάιντεν επικοινώνησε επίσης με την υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις, την οποία συνεχάρη για την εκστρατεία της.

Όπως έγινε γνωστό από τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Μπάιντεν θα «απευθυνθεί στο έθνος» αύριο Πέμπτη για τα εκλογικά αποτελέσματα που σηματοδότησαν την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

