Ιρλανδία: Βουλευτικές εκλογές στις 29 Νοεμβρίου

Τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών στις 29 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Σάιμον Χάρις, του οποίου το κεντροδεξιό κόμμα Fine Gael έχει μεγάλες πιθανότητες να παραμείνει στην εξουσία.

«Σκοπεύω να ζητήσω τη διάλυση της Κάτω Βουλής την Παρασκευή και ελπίζω πως θα έχουμε εκλογές στις 29 Νοεμβρίου», είπε ο Χάρις στην κρατική τηλεόραση RTE. Ο πρόεδρος της Ιρλανδίας δεν έχει ακόμη εγκρίνει επισήμως την ημερομηνία.

Το Fine Gael του Χάρις μοιραζόταν την εξουσία με το επίσης κεντροδεξιό κόμμα Fianna Fail και τον πρωθυπουργικό θώκο κατείχαν διαδοχικά οι αρχηγοί των δύο κομμάτων. Στον κυβερνητικό συνασπισμό συμμετείχε και το μικρό κόμμα των Πρασίνων.

Στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, το 2020, το Fine Gael – το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2011 – κατετάγη τρίτο, πίσω από το Sinn Fein (πρώην πολιτικό σκέλος του IRA) και το Fianna Fail.

Τον Απρίλιο, ο 37χρονος Σάιμον Χάρις αντικατέστησε τον Λίο Βαράντκαρ στην ηγεσία του Fine Gael και έγινε ο νεότερος πρωθυπουργός της Ιρλανδίας.

Έκτοτε, ο δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Χάρις έχει αναζωογονήσει το κόμμα του, αυξάνοντας τη δημοτικότητά του. Αντιθέτως, το Sinn Fein έχει υποχωρήσει στις δημοσκοπήσεις και πλέον βρίσκεται στην τρίτη θέση, πίσω από Fine Gael και Fianna Fail.

Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν στην προεκλογική εκστρατεία είναι η οικονομία, η στεγαστική κρίση και η μεταναστευτική πολιτική.

