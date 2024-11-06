ΗΠΑ: Ποιοι διεκδικούν τα κορυφαία υπουργεία στη νέα κυβέρνηση του Τραμπ

Τη διαδικασία επιλογής εκείνων που θα στελεχώσουν το υπουργικό του συμβούλιο από τον ερχόμενο Ιανουάριο, καθώς και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κυβέρνησής του, μπορεί να ξεκινήσει ο νικητής των αμερικανικών προεδρικών εκλογών, Ντόναλντ Τραμπ.

Το Reuters παραθέτει τους κορυφαίους διεκδικητές κάποιων από τα σημαντικότερα χαρτοφυλάκια, όπως εκείνα που αφορούν στην άμυνα, την εξωτερική πολιτική και την χάραξη οικονομικής πολιτικής.

Υπουργείο Οικονομικών

Τζέιμι Ντίμον

Jamie Dimon

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας JPMorgan Chase & Co, Τζέιμι Ντίμον θεωρούταν ισχυρός υποψήφιος για το υπουργείο Οικονομικών. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν σχεδιάζει να ενταχθεί στην κυβέρνηση του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε στο CNN την Τετάρτη άτομο που γνωρίζει το θέμα. Πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος για να υποστηρίξει το έθνος αυτή τη στιγμή είναι να παραμείνει στην JPMorgan Chase και να στηρίξει τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, είπε η πηγή.

Σκοτ Μπέσεντ

Ένας σημαντικός οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ, ο Σκοτ Μπέσεντ, θεωρείται υποψήφιος για το χαρτοφυλάκιο των Οικονομικών. Επενδυτής επί μακρόν σε hedge fund και καθηγητής επί αρκετά χρόνια στο Πανεπιστήμιο Γέιλ, ο Μπέσεντ έχει μια θερμή προσωπική σχέση με τον Τραμπ και έχει εγκωμιάσει τη χρήση των δασμών από τον εκλεγμένο πρόεδρο ως διαπραγματευτικό μέσο, αλλά και την οικονομική του φιλοσοφία που διαπνέεται από σκεπτικισμό για τις ρυθμίσεις και το διεθνές εμπόριο.

Τζον Πόλσον

O Donald Trump με τον John Paulson

Για το υπουργείο Οικονομικών ακούγεται και το όνομα του δισεκατομμυριούχου διαχειριστή hedge fund Τζον Πόλσον, εκ των μεγάλων χορηγών της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ. Μάλιστα, ο ίδιος έχει πει σε συνεργάτες του ότι θα ενδιαφερόταν για το πόστο.

Υπέρμαχος των περικοπών φόρων και της απορρύθμισης, ο Πόλσον έχει δημοσίως ταχθεί υπέρ των στοχευμένων δασμών ως εργαλείο διασφάλισης της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και της καταπολέμησης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στο εξωτερικό.

Λάρι Κούντλοφ - Ρόμπερτ Λάιτχιζερ

Ο Donald Trump με τον Larry Kudlow

Για το υπουργείο Οικονομικών ακούγονται και άλλα δύο ονόματα, του Λάρι Κούντλοφ και του Ρόμπερτ Λάιτχιζερ. Τηλεπερσόνα του Fox News ο πρώτος, είχε υπηρετήσει ως διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου για μεγάλο διάστημα της πρώτης θητείας Τραμπ, ενώ ο δεύτερος διετέλεσε επί μακρόν σύμβουλος εμπορικών υποθέσεων του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Ο Donald Trump με τον Robert Lighthizer

Υπουργείο Εξωτερικών

Ρόμπερτ Ο’ Μπράιεν

Robert O'Brien

Ο τέταρτος και τελευταίος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ στη διάρκεια της πρώτης θητείας, Ρόμπερτ Ο' Μπράιεν, διατηρεί στενές σχέσεις με τον εκλεγμένο πρόεδρο και συχνά συζητούν για θέματα εθνικής ασφάλειας. Πιθανώς θα αναλάβει τα ηνία του Στέιτ Ντιπάρμτεντ ή κάποιο άλλο κορυφαίο πόστο σχετικό με την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ο ίδιος διατηρεί επαφές με ξένους ηγέτες, μετά τη λήξη της πρώτης θητείας Τραμπ, και οι απόψεις του θεωρούνται πιο σκληροπυρηνικές από εκείνες ορισμένων συμβούλων του Τραμπ. Ο Ο’Μπράιεν έχει υποστηρίξει περισσότερο τη χορήγηση αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία από πολλούς άλλους Ρεπουμπλικανούς, ενώ έχει ταχθεί υπέρ της απαγόρευσης του TikTok στις ΗΠΑ.

Μπιλ Χάγκερτι

Sen. Bill Hagerty

Στα φαβορί για το υπουργείο Εξωτερικών συγκαταλέγεται και ο γερουσιαστής από το Τενεσί, Μπιλ Χάγκερτι, που είχε μετάσχει στην ομάδα που εργάστηκε για τη μεταβίβαση της εξουσίας στον Τραμπ το 2016. Διετέλεσε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιαπωνία και οι απόψεις του συνάδουν ευρέως με εκείνες του Τραμπ, ενώ νωρίτερα φέτος είχε καταψηφίσει ένα μεγάλο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Μάρκο Ρούμπιο

Ο Donald Trump με τον Sen. Marco Rubio

Ο γερουσιαστής από τη Φλόριντα, Μάρκο Ρούμπιο, συγκαταλεγόταν μεταξύ των υποψηφίων αντιπροέδρων του Τραμπ, μέχρι που επέλεξε τελικά τον Τζέι Ντι Βανς και είναι και αυτός υποψήφιος επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στη νέα κυβέρνηση. Ο Ρούμπιο είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις εξωτερικές υποθέσεις στη Γερουσία, ειδικά όσον αφορά τη Λατινική Αμερική.

Υπουργείο Άμυνας

Μάικ Γουόλτς

Ο Γουόλτς είναι όνομα που αναφέρεται για το τιμόνι του υπουργείο Άμυνας, αν και έχει επίσης προταθεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, ως υποψήφιος για το υπουργείο Εξωτερικών. Ο ίδιος είναι απόστρατος συνταγματάρχης των Ειδικών Δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς και νυν βουλευτής από τη Φλόριντα.

Μάικ Πομπέο

Mike Pompeo και Donald Trump

Ο Μάικ Πομπέο, πρώην διευθυντής της CIA, που είχε διατελέσει ΥΠΕΞ του Τραμπ στην πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο, θεωρείται εκ των φαβορί για το υπουργείο Άμυνας, αλλά δεν αποκλείεται τελικά να καταλήξει σε άλλη θέση που αφορά στην εθνική ασφάλεια, τις υπηρεσίες πληροφοριών ή την αμερικανική διπλωματία.

Αν και είχε σκεφτεί να διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών στις εσωκομματικές εκλογές από τον Τραμπ, ο Πομπέο δεν το έκανε τελικά και τώρα το κλίμα στις σχέσεις τους είναι ξανά φιλικό. Θεωρείται ως ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας μεταξύ των στενών συμμάχων του Τραμπ.

Τομ Κότον

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ και πρώην αξιωματικός πεζικού. Ο γερουσιαστής του Άρκανσο συγκαταλέγεται και αυτός στους πιθανούς υποψήφιους για το τιμόνι του υπουργείου Άμυνας. Έχει υποστηρίξει σταθερά τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου

Σούζι Γουάιλς

Ο Donald Trump με την Susie Wiles

Μια από τις δύο επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνιας του Τραμπ, η Σούζι Γουάιλς θεωρείται ότι συγκεντρώνει της περισσότερες πιθανότητες να αναλάβει καθήκοντα προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.

Αν και οι ιδιαιτερότητες των πολιτικών της απόψεων είναι κάπως ασαφείς, η Γουάιλς πιστώνεται με την επιτυχημένη και αποτελεσματική εκστρατεία εκλογής του Τραμπ. Οι υποστηρικτές της ελπίζουν ότι θα ενσταλάξει μια αίσθηση τάξης και πειθαρχίας που συχνά έλειπε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Μπρουκ Ρόλινς

Υποψήφια για το πόστο του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου είναι και η πρώην αναπληρώτρια διευθύντρια του Συμβουλίου Εσωτερικής Πολιτικής του Τραμπ, Μπρουκ Ρόλινς.

Ο Τραμπ έχει στενή προσωπική σχέση με τη Ρόλινς και συχνά της κάνει κομπλιμέντα σε ιδιωτικούς χώρους. Εθεωρείτο γενικά από τους πιο μετριοπαθείς συμβούλους του Τραμπ στην πρώτη του θητεία. Μεταξύ άλλων πολιτικών που υποστήριξε τότε ήταν οι μεταρρυθμίσεις στον Ποινικό Κώδικα, που μείωσαν τις ποινές φυλάκισης για ορισμένα σχετικά ήσσονος σημασίας αδικήματα

Πηγή: skai.gr

