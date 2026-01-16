Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δείχνει διπλωματική διάθεση και ξεκινά συζητήσεις για το θέμα της Γροιλανδίας με το ΝΑΤΟ.

Σε συζητήσεις με το ΝΑΤΟ μπαίνει η αμερικανική κυβέρνηση γύρω από το θέμα της Γροιλανδίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει διπλωματική διάθεση, μετά τις «φωνές» περί προσάρτησης, αγοράς και κατάκτησης της Γροιλανδίας, που φυσικά δημιούργησαν αρνητικό αντίκτυπο σε όλο τον πλανήτη.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την κυβέρνηση του Ιράν για την αλλαγή στάσης και τη μη εκτέλεση 800 συλληφθέντων Ιρανών πολιτών.

Νωρίτερα, φυσικά, δεν δίστασε να εκτοξεύσει νέες απειλές για επιβολή επιπλέον δασμών σε όσους δεν συντάσσονται μαζί του στην υπόθεση της Γροιλανδίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται ιδιαίτερα εκνευρισμένος από τις διεθνείς αντιδράσεις για τη Γροιλανδία και τις προθέσεις του να εντάξει τη στρατηγική περιοχή στην κυριαρχία ή τον έλεγχο των ΗΠΑ.

«Σκέφτομαι να επιβάλλω δασμούς στις χώρες που δεν είναι μαζί μας για τη Γροιλανδία, διότι χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας». τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μία προσπάθεια να κατευνάσει τις αντιδράσεις εναντίον του.

Να σημειώσουμε ότι η ανοιχτή πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να «κατακτήσει» με κάθε τρόπο τη Γροιλανδία, έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων όχι μόνο στη Δανία, στην οποία ανήκει η ημιαυτόνομη περιοχή, αλλά συνολικότερα στην Ευρώπη.

Παράλληλα, έχει προκαλέσει σαφές ρήγμα στις τάξεις του ΝΑΤΟ, καθώς έχει «ανοίξει» μία κουβέντα και ένας έντονος προβληματισμός, πώς θα πρέπει να αντιδράσουν οι σύμμαχοι, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει πράξη τις απειλές του και θελήσει να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα, προκειμένου να εντάξει τη Γροιλανδία στη σφαίρα της αμερικανικής κυριαρχίας.

Ήδη, πολλά ευρωπαϊκά κράτη έχουν στείλει στρατιωτικούς, με τον χαρακτήρα των συμβούλων και εκπαιδευτών, στη Γροιλανδία, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του Λευκού Οίκου, με την εκπρόσωπο Καρολάιν Λίβιτ να σχολιάζει πως «η αποστολή στρατιωτικών στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τα σχέδια του Τραμπ».

Στη σημερινή συνάντηση που είχαν ο πρωθυπουργός του Καναδά με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ο Μαρκ Κάρνεϊ έστειλε σαφές μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τραμπ, κάνε πίσω από τη Γροιλανδία. Κάτω τα χέρια σου...».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.