Η πλειοψηφία των Αμερικανών θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εστιάζει σε λάθος προτεραιότητες και κάνει ελάχιστα για να αντιμετωπίσει το κόστος ζωής στις ΗΠΑ, με το 58% να χαρακτηρίζει «αποτυχημένο» τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του Αμερικανού προέδρου στον Λευκό Οίκο.

Οι Αμερικανοί αξιολογούν αρνητικά σχεδόν κάθε πτυχή του μέχρι τώρα έργου του Τραμπ, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς φέτος πρόκειται να διεξαχθούν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ όπου θα κριθούν τόσο οι έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και το 1/3 των εδρών στη Γερουσία.

Το κορυφαίο ζήτημα για τους Αμερικανούς είναι, με μεγάλη διαφορά από το επόμενο, η οικονομία, όμως σύμφωνα με τη δημοσκόπηση ο Τραμπ δυσκολεύεται να αποδείξει πως την αντιμετωπίζει, ενώ οι ερωτηθέντες εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον τρόπο που χρησιμοποιεί ο Τραμπ τη προεδρική εξουσία αλλά και για τις προσπάθειές του να αφήσει το αποτύπωμά του στην αμερικανική κουλτούρα.

Η άποψη των Αμερικανών για τις οικονομικές συνθήκες έχουν παραμείνει σταθερές -και σε μεγάλο βαθμό αρνητικές- τα τελευταία δύο χρόνια, με περίπου μόλις 3 στους 10 να αξιολογούν θετικά την οικονομία. Αυτό που άλλαξε στην τελευταία δημοσκόπηση είναι η αυξημένη απαισιοδοξία για το μέλλον, καθώς μόλις περίπου 4 στους 10 αναμένουν ότι η οικονομία θα είναι καλή σε έναν χρόνο από τώρα.

Το 55% των Αμερικανών απαντά ότι οι πολιτικές του Τραμπ έχουν επιδεινώσει τις οικονομικές συνθήκες στη χώρα, ενώ μόλις 32% «βλέπει» βελτίωση.

Η πλειοψηφία, το 64%, θεωρούν ότι δεν έχει κάνει και πολλά για να μειώσει τις τιμές των καθημερινών αγαθών. Ακόμη και μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, περίπου οι μισοί λένε ότι θα έπρεπε να κάνει περισσότερα, συμπεριλαμβανομένου του 42% των Ρεπουμπλικανών και Ρεπουμπλικανόφιλων που αυτοπροσδιορίζονται ως μέλη του κινήματος «Make America Great Again».

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης αμφιβάλλει ότι ο Τραμπ έχει ως προτεραιότητα το συμφέρον των πολιτών. Μόλις 36% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι θέτει τις σωστές προτεραιότητες, ποσοστό σημαντικά μειωμένο από το 45% λίγο μετά την έναρξη της θητείας του. Επίσης, μόλις το 1/3 των Αμερικανών πιστεύει πλέον ότι ο Τραμπ νοιάζεται για ανθρώπους σαν κι αυτούς, έναντι 40% τον περασμένο Μάρτιο.

Επιπλέον, μόλις το 37% θεωρεί ότι ο Τραμπ βάζει το καλό της χώρας πάνω από το προσωπικό του όφελος, και μόλις 32% ότι έχει συναίσθηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνηθισμένοι Αμερικανοί στην καθημερινότητά τους.

Λιγότεροι από τους μισούς θεωρούν δε ότι ο Τραμπ έχει τη σωματική αντοχή και την πνευματική οξύτητα για να υπηρετήσει αποτελεσματικά, και μόλις το 35% αισθάνεται υπερήφανο που είναι πρόεδρος των ΗΠΑ.

Συνεχίζει να απολαμβάνει στήριξη από την εκλογική βάση του

Η συνολική αποδοχή του Τραμπ ως προς την άσκηση των καθηκόντων του κυμαίνεται πλέον στο 39%, με την κοινή γνώμη να έχει αρνητική γνώμη σχεδόν για κάθε πτυχή της προεδρίας του, έναντι 48% τον περασμένο Φεβρουάριο.

Από μια άποψη, ο Τραμπ αντιμετωπίζει πλέον μια πολιτική κατάσταση παρόμοια με εκείνη του προκατόχου του, του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος επίσης δυσκολεύτηκε να πείσει τους Αμερικανούς ότι αντιμετωπίζει τις οικονομικές ανησυχίες τους.

Σε αντίθεση όμως με τον Μπάιντεν, που εισέπραττε χαμηλή στήριξη ακόμη και από πολλούς Δημοκρατικούς, ο Τραμπ διατηρεί ισχυρό έρεισμα στην εκλογική βάση του. Σχεδόν 9 στους 10 Ρεπουμπλικανούς εγκρίνουν την απόδοσή του. Μεταξύ όσων αυτοπροσδιορίζονται ως μέλη του κινήματος MAGA -που περιλαμβάνει περίπου το 40% των ενήλικων που ευθυγραμμίζονται με το GOP- η στήριξη προς τον Τραμπ είναι σχεδόν καθολική.

Όμως η αποδοχή του Τραμπ μεταξύ των ανεξάρτητων βρίσκεται πλέον μόλις στο 29% και ουσιαστικά δεν έχει καμία στήριξη από τους Δημοκρατικών. Επίσης, έχει μειωθεί σημαντικά το ποσοστό των Λατίνων και των ενηλίκων κάτω των 35 ετών που κρίνουν θετικά το έργο του, στο 30% από 41% λίγο μετά την έναρξη της θητείας του.

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι υπερβαίνει τα όρια της προεδρικής εξουσίας

Παρότι οι οι Αμερικανοί χαρακτηρίζουν την οικονομία ως τη βασική ανησυχία τους, η Δημοκρατία κατατάσσεται ξεκάθαρα στη δεύτερη θέση — ενώ για τους Δημοκρατικούς αποτελεί το κορυφαίο ζήτημα. Είναι μάλιστα η βασική αιτία που οι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν την απόδοση του Τραμπ. Περίπου το 1/4 όσων αποδοκιμάζουν τον Τραμπ απαντούν ότι αιτία είναι η κατάχρηση της προεδρικής εξουσίας του ή του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει την αμερικανική δημοκρατία.

Το 58% της κοινής γνώμης θεωρεί ότι ο Τραμπ έχει υπερβεί «κατά πολύ» τα όρια της προεδρίας και της εκτελεστικής εξουσίας, έναντι 52% λίγο μετά την έναρξη της θητείας του πέρσι. Οι περισσότεροι λένε επίσης ότι έχει υπερβεί τα όρια στην προσπάθειά του να αλλάξει πολιτιστικούς θεσμούς όπως το Smithsonian και το Kennedy Center (62%) και όσον αφορά τις περικοπές ομοσπονδιακών προγραμμάτων (57%), ενώ περίπου οι μισοί θεωρούν ότι έχει υπερβεί τα όρια στην προσπάθειά του να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

