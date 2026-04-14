Ντόναλντ Τραμπ, ο εφιάλτης της Τζόρτζια Μελόνι

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρνει συχνά τη Τζόρτζια Μελόνι σε δύσκολη θέση, όμως αυτή τη φορά η Ιταλίδα πρωθυπουργός αντέδρασε.

Η Μελόνι, παραδοσιακή σύμμαχος του Τραμπ, διατύπωσε την πρώτη της άμεση κριτική προς τον Αμερικανό πρόεδρο από τότε που επανεξελέγη το 2024, επιχειρώντας να διατηρήσει τη στήριξη της παραδοσιακά καθολικής εκλογικής της βάσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε το Σαββατοκύριακο στον Πάπα, ο οποίος χαρακτήρισε τον πόλεμο παράλογο και κάλεσε σε ειρήνη, φέρνοντας στο προσκήνιο μήνες υποβόσκουσας έντασης μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Ποντίφικα.

«Θεωρώ απαράδεκτες τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ για τον Άγιο Πατέρα» ανέφερε η Μελόνι σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα. «Ο Πάπας είναι επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας και είναι σωστό και πρέπον να καλεί σε ειρήνη και να καταδικάζει κάθε μορφή πολέμου».

Το ξέσπασμα του Τραμπ έχει φέρει τους Ιταλούς δεξιούς πολιτικούς υπό πίεση να υπερασπιστούν τον ποντίφικα, καθώς οι ψηφοφόροι τους κινούνται μεταξύ εθνικιστικού συντηρητισμού και ισχυρής προσήλωσης στην καθολική παράδοση. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ηγέτης της ακροδεξιάς Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι, μακροχρόνιος υποστηρικτής του Τραμπ, ήταν ιδιαίτερα έντονος τη Δευτέρα, δηλώνοντας στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Telelombardia ότι «αν κάποιος εργάζεται σκληρά για το ζήτημα της ειρήνης και την επίλυση της σύγκρουσης, αυτός είναι ο Πάπας Λέων».

«Το να επιτίθεται κανείς στον Πάπα, ένα σύμβολο ειρήνης και πνευματικό οδηγό για δισεκατομμύρια καθολικούς, δεν φαίνεται να είναι κάτι χρήσιμο ή έξυπνο» πρόσθεσε.

Η Τζόρτζια Μελόνι ήταν αρχικά πιο προσεκτική, παγιδευμένη ανάμεσα στην πίστη της προς τον Ντόναλντ Τραμπ στη διεθνή πολιτική σκηνή και στον σεβασμό προς τον θρησκευτικό ηγέτη με επιρροή στους συντηρητικούς ψηφοφόρους, καθώς κοιτά προς τις εκλογές του 2027. Ωστόσο, αναγκάστηκε να πάρει θέση καθώς αυξανόταν η πίεση από την κοινή γνώμη και την αντιπολίτευση.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Πέντε Αστέρων, Τζουζέπε Κόντε, καταδίκασε τις «αδιανόητες» επιθέσεις του Τραμπ στο Facebook και χλεύασε τη Μελόνι επειδή αρνήθηκε να πάρει σαφή θέση παρά τη δηλωμένη χριστιανική της ταυτότητα, υπενθυμίζοντας τη στάση της στον πόλεμο με το Ιράν ως «ούτε καταδικάζω ούτε στηρίζω».

Ο Κάρλο Καλέντα, ηγέτης του κεντρώου κόμματος της αντιπολίτευσης Azione, χαρακτήρισε «ντροπιαστική» την αποτυχία της πρωθυπουργού να υπερασπιστεί τον Πάπα. Υποστήριξε ότι αυτό ανέδειξε την πολιτική αδυναμία της Μελόνι και την παρουσίασε ως υποταγμένη στον Τραμπ, ενώ τόνισε ότι η σχέση αυτή δεν έχει αποφέρει οφέλη στην Ιταλία.

«Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη καταλάβει ότι η φιλορωσική, φιλοτραμπική Δεξιά έχει γίνει τοξική και είναι καταδικασμένη να χάσει» δήλωσε ο Καλέντα στο POLITICO.

Σύμμαχοι της Μελόνι αναγνωρίζουν ότι η σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο και ο πόλεμος στο Ιράν έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ήττα στο δημοψήφισμα για τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις τον περασμένο μήνα, ενώ ο Βίκτορ Όρμπαν υπέστη συντριπτική ήττα στην Ουγγαρία παρά τη στήριξη της κυβέρνησης Τραμπ.

Σε ομιλία της στο κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός επιχείρησε να επανακαθορίσει την πορεία της, αποστασιοποιούμενη από τον Αμερικανό ηγέτη και αναφέροντας περιπτώσεις διαφωνίας μαζί του, από τη Γροιλανδία μέχρι τους δασμούς και το Ιράν. Στην πράξη, ωστόσο, έχει συχνά ευθυγραμμιστεί με τις διπλωματικές πρωτοβουλίες του Τραμπ και μάλιστα τον έχει στηρίξει για το Νόμπελ Ειρήνης.

Ο Λέο Γκορέτι, του Ιταλικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, δήλωσε στο POLITICO ότι το πολιτικό κόστος για τη Μελόνι ενδέχεται να είναι δύσκολο να περιοριστεί. «Η στρατηγική της Μελόνι αποτελεί μέρος ενός μοτίβου εξισορρόπησης μεταξύ Τραμπ και ιταλικής κοινής γνώμης, η οποία εμφανίζεται ολοένα και πιο δυσαρεστημένη με τη φερόμενη εγγύτητα της κυβέρνησης με την κυβέρνηση Τραμπ», ανέφερε.

Η Ιταλία ήδη βιώνει τις οικονομικές επιπτώσεις των πολιτικών του Τραμπ, και η επίθεσή του στον Πάπα - «σύμβολο της ιταλικής κουλτούρας και ταυτότητας, ανέγγιχτο για τους περισσότερους Ιταλούς», όπως είπε ο Γκορέτι - αναμένεται να εντείνει τον έλεγχο της σχέσης της με την Ουάσινγκτον.

«Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για την κυβέρνηση και δεν υπάρχει τρόπος να βγει αλώβητη στα μάτια της κοινής γνώμης», πρόσθεσε.

Και καθώς ο πόλεμος στο Ιράν περιορίζει τα περιθώρια αμφισημίας και καθιστά την ισορροπία της Μελόνι πολύ πιο επισφαλή, η Ιταλίδα ηγέτιδα αναγκάστηκε τελικά να χαράξει σαφή γραμμή τη Δευτέρα.

Μπορεί όμως να αποδειχθεί πολύ λίγη και πολύ αργοπορημένη.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εδώ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.