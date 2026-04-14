Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσινγκτον οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στον Λίβανο, μεταξύ Αμερικανών, Ισραηλινών και Λιβανέζων εκπροσώπων.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Axios στη Μέση Ανατολή, Barak Ravid, στις διαπραγματεύσεις θα συμμετέχουν από την πλευρά των ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον Λίβανο Μισέλ Ίσα και ο σύμβουλος Μάικλ Νίνταμ.

Το Ισραήλ θα εκπροσωπήσει ο πρέσβης στις ΗΠΑ Γιεχίελ Λάιτερ και τον Λίβανο η πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες Νάντα Χαμάντε.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή



Πηγή: skai.gr

