Οι ψηφοφόροι του Ντόναλντ Τραμπ πάνω-κάτω γνωρίζουν ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είναι πλούσιος καθώς θα πηγαίνουν στις κάλπες τον Νοέμβριο. Ωστόσο, τα εισοδήματα του μεγιστάνα έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση, αφού ένα αστικό δικαστήριο έκρινε ότι εμφάνιζε πιο πολλά χρήματα από αυτά που είχε στην πραγματικότητα.

Η οικονομική κατάσταση του υποψήφιου συνεργάτη του κ. Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς, και των Δημοκρατικών αντιπάλων τους, Κάμαλα Χάρις και Τιμ Γουόλζ, αποτέλεσαν επίσης αντικείμενο ελέγχου κατά την προεκλογική περίοδο πριν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Πόσο ακριβώς, όμως, αξίζουν οι υποψήφιοι, πώς συσσώρευσαν τον πλούτο τους και πόσο θα πληρωθούν αν κερδίσουν τις εκλογές;

Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τραμπ, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία, είχε «φτιαχτεί» στον χώρο των ακινήτων πριν αποφασίσει να γίνει πολιτικός. Μιλάμε για τρελά χρήματα… Διαθέτει 18 λέσχες (γκολφ και ό,τι άλλο σκεφτεί κάποιος σε λέσχες), το κτήμα του Mar-a-Lago στη Φλόριντα, έκτασης 20 στρεμμάτων, ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, κατοικίες και άλλα κτήματα.

Όμως η αξία των περιουσιακών στοιχείων του 78χρονου αμφισβητούνται εδώ και καιρό, με τη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Letitia James, η οποία άσκησε την αστική αγωγή εναντίον του, να εκτιμά ότι ο κ. Τραμπ έχει υπερβάλει κατά περιόδους. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να έβαλε και 3,6 δισ. παραπάνω, αλλά δεν βαριέσαι… Και πάλι πλούσιος είναι.

Οι εκτιμήσεις σχετικά με την πραγματική του περιουσία έχουν αλλάξει φέτος λόγω των αλλαγών στο μεγαλύτερο περιουσιακό του στοιχείο: τη μητρική εταιρεία της πλατφόρμας Truth Social.

Η εταιρεία, που ονομάζεται Trump Media & Technology Group (TMTG), εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Μάρτιο και η αποτίμησή της εκτινάχθηκε πάνω από τα 10 δισ. δολάρια μέσα σε λίγες ώρες. Ωστόσο, οι μετοχές της έχασαν σταθερά έδαφος, επιταχύνοντας την πορεία τους μετά τον τερματισμό της αποτυχημένης προσπάθειας επανεκλογής του προέδρου Τζο Μπάιντεν στις 21 Ιουλίου και σημειώνοντας ακόμη μεγαλύτερη πτώση μετά το ντιμπέιτ του κ. Τραμπ με την Κάμαλα Χάρις τον Σεπτέμβριο. Ο κ. Τραμπ κατέχει το 57% της εταιρείας και οι μετοχές του αξίζουν σήμερα περίπου 1,6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Reuters.

Το ποσό των μετρητών που διαθέτει είναι, επίσης, ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Τον Μάρτιο ισχυρίστηκε ότι είχε σχεδόν 500 εκατ. δολάρια σε μετρητά, παρά το γεγονός ότι οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι δεν μπορούσε να καλύψει τα 454 εκατ. δολάρια που κλήθηκε να πληρώσει στην υπόθεση αστικής απάτης.

Τα εισοδήματά του

Ο Τραμπ εισπράττει εκατομμύρια από τα γήπεδα γκολφ και τα ακίνητά του, σύμφωνα με τα έγγραφα -200 σελίδες!- που δημοσίευσε τον Αύγουστο, στο πλαίσιο της προεδρικής του υποψηφιότητας.

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν την επιχειρηματική του αυτοκρατορία, με μεγάλες πηγές εσόδων, όπως το εμβληματικό θέρετρο Mar-a-Lago, το οποίο απέφερε περισσότερα από 56 εκατ. δολάρια, 37 εκατ. δολάρια από το γκολφ κλαμπ του στο Νιου Τζέρσεϊ, 31 εκατ. δολάρια από το κλαμπ του στη Φλόριντα και 26 εκατ. δολάρια από το γκολφ κλαμπ του στη Σκωτία.

Έχει κερδίσει εκατομμύρια από ομιλίες και πωλήσεις βιβλίων - συμπεριλαμβανομένων 4,4 εκατ. δολαρίων σε δικαιώματα από ένα βιβλίο με τίτλο «Letters To Trump» και ένα άλλο με τίτλο «A MAGA Journey». Εξακολουθεί να λαμβάνει δικαιώματα και από παλαιότερα βιβλία, όπως το «The Art Of The Deal», το οποίο κυκλοφόρησε το 1987 και απέφερε στον πρώην πρόεδρο 50.000 δολάρια έως 100.000 δολάρια τον περασμένο χρόνο.

Η σύζυγός του Μελάνια προσφέρει, επίσης, στον οικογενειακό κορβανά. Έλαβε 237.000 δολάρια για μια ομιλία της για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων τον περασμένο Απρίλιο. Ποια είναι η καθαρή αξία του Τραμπ; Το «Forbes εκτιμά ότι η περιουσία του αγγίζει, περίπου, τα 4 δισ. δολάρια από την 1η Οκτωβρίου.

Κάμαλα Χάρις

Πριν η Κάμαλα Χάρις γίνει αντιπρόεδρος το 2021, είχε μια μακρά καριέρα ως εισαγγελέας. Έχοντας αποκτήσει πτυχίο νομικής το 1989, ξεκίνησε ως αναπληρώτρια εισαγγελέας και ανέβηκε στην ιεραρχία για να εκλεγεί γενική εισαγγελέας της Καλιφόρνια το 2010, προτού γίνει γερουσιαστής το 2016.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης της Καλιφόρνια, η υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία θα κέρδιζε ετήσιο μισθό μεταξύ 143.571 και 158.775 δολαρίων για την περίοδο που ήταν γενική εισαγγελέας. Εν τω μεταξύ, όλοι οι γερουσιαστές έχουν μισθό που καταβάλλεται από την κυβέρνηση 174.000 δολάρια από το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής Γερουσίας. Ο σύζυγός της, Νταγκ Έμχοφ, τον οποίο παντρεύτηκε το 2014, ήταν δικηγόρος πριν αρχίσει να διδάσκει στη Νομική Σχολή του Τζορτζτάουν, όταν η σύζυγός του εξελέγη αντιπρόεδρος το 2020.

Σύμφωνα με το «Forbes» και στοιχεία του 2019, το ζευγάρι είχε τρία σπίτια στο Σαν Φρανσίσκο, το Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον. Ο σύζυγός της έχει επενδύσεις αξίας τουλάχιστον 1 εκατ. δολαρίων και τουλάχιστον 250.000 δολάρια σε μετρητά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNBC. Η καθαρή αξία της Κάμαλα Χάρις αποτελεί τακτικά αντικείμενο συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το 2022. Η πραγματικότητα είναι ότι Κάμαλα και ο σύζυγός της έχουν περιουσία αυτή τη στιγμή που αγγίζει τα 8 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το «Forbes».

Τιμ Γουόλζ

Ο Τιμ Γουόλζ, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών, ήταν καθηγητής γυμνασίου για μεγάλο μέρος της καριέρας του. Δεν έχει κατέχει μετοχές, ομόλογα ή ακίνητα. Ο σημερινός μισθός του είναι 127.629 δολάρια.

Το 2019, μετά την εκλογή του στη Μινεσότα, ο ίδιος και η σύζυγός του, η οποία είναι δασκάλα, πούλησαν το σπίτι τους και μετακόμισαν στην έπαυλη του κυβερνήτη. Το σπίτι τους πουλήθηκε για 315.000 δολάρια, σύμφωνα με το CNBC. Το «Forbes» εκτιμά ότι η περιουσία του ανέρχεται λίγο πάνω από 1 εκατ. δολάρια.

Τζέι Ντι Βανς

Ο υποψήφιος αντιπρόεδρος των Ρεπουμπλικανών έχει περιουσιακά στοιχεία αξίας εκατομμυρίων δολαρίων. Ο κ. Βανς βρέθηκε για πρώτη φορά στο προσκήνιο με το μπεστ σέλερ του βιβλίου του, «Hillbilly Elegy», το οποίο εκδόθηκε το 2016.

Ο εκδότης του HarperCollins δήλωσε ότι τα απομνημονεύματα πούλησαν περισσότερα από τρία εκατ. αντίτυπα πριν ο κ. Βανς επιλεγεί ως υποψήφιος αντιπρόεδρος -ο «εκλεκτός» του Ντόναλντ Τραμπ- και επιπλέον 650.000 αντίτυπα αγοράστηκαν στις 10 ημέρες μετά την ανακοίνωση τον Ιούλιο. Οι επιπλέον πωλήσεις οδήγησαν τους εκδότες να τυπώσουν εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον αντίτυπα.

Το μεγαλύτερο περιουσιακό του στοιχείο είναι ο χρηματιστηριακός του λογαριασμός Schwab, με αξία, περίπου, 7,5 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το CNN. Σύμφωνα με το «Forbes», οι Βανς έχουν τρία σπίτια: ένα στην Ουάσινγκτον με εκτιμώμενη αξία 850.000 δολάρια, ένα άλλο στο Σινσινάτι αξίας περίπου 1,8 εκατ. δολαρίων και ένα σπίτι στη Βιρτζίνια αξίας, επίσης, περίπου 1,8 εκατ. δολαρίων. Ως γερουσιαστής του Οχάιο, ο κ. Βανς έχει επίσης ετήσιο μισθό 174.000 δολάρια. Συνολικά, η περιούσια του αγγίζει τα 10 εκατ. δολάρια.



Πηγή: skai.gr

