«Το νέο όραμα του Ομίλου ΟΤΕ είναι να εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους ψηφιακούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της Ευρώπης και χάρη στο ευρύ του αποτύπωμα να οδηγήσει και την Ελλάδα προς στις κορυφαίες θέσεις ψηφιοποίησης στην Ευρώπης» δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Κώστας Νεμπής μιλώντας, χθες, στους εργαζόμενους του Ομίλου.

Μοιράζοντας μαζί τους το νέο όραμα για τον Όμιλο ΟΤΕ του 2030 και τον οδικό χάρτη για να γίνει πραγματικότητα, παρουσίασε τη νέα στρατηγική του ΟΤΕ, η οποία και εστιάζει στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας και του μετασχηματισμού του και βασίζεται σε τρεις βασικές δεσμεύσεις:

- να παρέχει την καλύτερη εμπειρία πελάτη μέσα από κορυφαία ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες συνδεσιμότητας,

- να παραμείνει σε θέση οδηγού στα δίκτυα νέας γενιάς και

- να διαμορφώσει ένα ακόμη πιο σύγχρονο και αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας, αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες, πάντα με την υποστήριξη των ανθρώπων του.

Τις δεσμεύσεις αυτές πλαισιώνουν η σταθερή δέσμευση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, η αξιοποίηση της δύναμης ενός παγκόσμιου ομίλου όπως η Telekom και η αύξηση αξίας για τους μετόχους.

Κατά την ομιλία του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Κώστας Νεμπής ανέφερε πως το νέο όραμα του Ομίλου ΟΤΕ είναι να εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους ψηφιακούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της Ευρώπης και χάρη στο ευρύ του αποτύπωμα να οδηγήσει και την Ελλάδα προς στις κορυφαίες θέσεις ψηφιοποίησης στην Ευρώπη. Να συνδέει τους πελάτες του, κάνοντας τη ζωή τους καλύτερη και να ενδυναμώνει τις επιχειρήσεις βοηθώντας τις να αναπτυχθούν με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Και όλα αυτά μέσα σε ένα περιβάλλον εργασίας που εμπνέει τους ανθρώπους του να δημιουργούν, να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται συνεχώς.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο κ. Νεμπής έθεσε πέντε βασικές προτεραιότητες για την ανάπτυξη του ΟΤΕ.

Στα δίκτυα οπτικών, στόχος παραμένει η κάλυψη των 2/3 των γραμμών της χώρας με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι έως το 2027, χάρη στο επενδυτικό πλάνο άνω των 3 δισ. ευρώ, δίνοντας έμφαση στη μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους της πελατειακής βάσης σε FTTH. Στο 5G προτεραιότητα αποτελεί η αξιοποίηση του φάσματος 3.5 GHz και η αύξηση της διείσδυσης των 5G συσκευών.

Όσον αφορά στη συνδρομητική τηλεόραση στόχος είναι η αύξηση διείσδυσης της νόμιμης συνδρομητικής τηλεόρασης κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις πρόσφατες συμφωνίες με Nova και Netflix.

Στον τομέα των εταιρικών πελατών, η εταιρεία θα εστιάσει στη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας στα έργα ICT τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, ενώ σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης υπάρχουν και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως έδειξε και η πρόσφατη έρευνα που παρουσίασε η COSMOTE με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο (ELTRUN).

Τέλος, προτεραιότητα αποτελεί και η επιτάχυνση της ανάπτυξης των υπηρεσιών στις νέες αγορές που δραστηριοποιείται ο ΟΤΕ (COSMOTE insurance, Box, Payzy) και ενδεχόμενη επέκταση σε ακόμη περισσότερες.

Αναγνωρίζοντας τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει ήδη στον μετασχηματισμό της εταιρείας, επόμενο βήμα είναι η περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών καναλιών για πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών και η επιτάχυνση του μετασχηματισμού τού λειτουργικού και παραγωγικού μοντέλου, αξιοποιώντας εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, τεχνολογίες cloud και αυτοματισμούς.

Σύμφωνα με τον κ. Νεμπή, η βελτίωση της εμπειρίας πελάτη αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, αναγνωρίζοντας πως υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Όπως σημείωσε, κοινός παρονομαστής σε όλη αυτή την πορεία είναι οι άνθρωποι της εταιρείας και γι' αυτό θέλει ο Όμιλος ΟΤΕ να ισχυροποιήσει τη θέση του ως ένας από τους ελκυστικότερους εργοδότες στη χώρα.

Κλείνοντας, ο επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ εξέφρασε την πεποίθηση πως οι υψηλοί στόχοι θα αποτελέσουν πρόκληση και έμπνευση για τους ανθρώπους της εταιρείας και σημείωσε πως «με οδηγό το όραμα μας, τις αξίες μας και όλα όσα έχουμε πετύχει όλα αυτά τα χρόνια, θέλω να χτίσουμε μαζί τον ΟΤΕ του 2030».

