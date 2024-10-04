Το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα πιθανόν να μην ήταν τόσο οξύ εάν εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα, πολλά εκ των οποίων ανήκουν στο Δημόσιο, αξιοποιούνταν. Συνολικά, σύμφωνα με την Καθημερινή, υπολογίζεται ότι περισσότερα από 900.000 ακίνητα, παραμένουν κλειστά και αναξιοποίητα για διάφορους λόγους.

Στην κυριότητα του Δημοσίου έχουν περάσει 500.000 ιδιοκτησίες που προέρχονται από σχολάζουσες κληρονομιές ή αποποιήσεις, ενώ 400.000 έχουν περάσει στην κυριότητα των τραπεζών (ή servicers) λόγω χρεών των ιδιοκτητών του.

Μόνο στην Αθήνα, το κράτος έχει στην κατοχή του 5.000 κλειστές κατοικίες, μόνο από κληροδοτήματα. Πόσες άλλες ανήκουν στο Δημόσιο από κατασχέσεις ή αποποιήσεις κληρονομιάς, είναι άγνωστο.

Τα αγκάθια στην αξιοποίησή τους

Για την αξιοποίηση όσων ελέγχονται από το Δημόσιο, οι δυσκολίες είναι πολλές: α) δεν έχουν καν καταγραφεί, ώστε να είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός τους και β) δεν υπάρχει αρμόδιος φορέας για την ενεργή διαχείριση αυτής της περιουσίας.

Στην περίπτωση των τραπεζών: α) η γραφειοκρατική διαδικασία για την πώλησή τους είναι δαιδαλώδης ενώ β) πολλά έχουν πολεοδομικές και νομικές εκκρεμότητες.



