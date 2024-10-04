Κατά πλειοψηφία κυρώθηκε χθες Πέμπτη από την ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για την νέα Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού. Η ΝΔ υπερψήφισε το νομοσχέδιο, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε "παρών", ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν.

Κλείνοντας τη συνεδρίαση, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, παρουσίασε τα οφέλη που προκύπτουν από τη νέα σύμβαση και τόνισε ότι «είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που έχουμε αλλαγή παραχωρησιούχου σε εν λειτουργία αυτοκινητόδρομο», κάνοντας λόγο για ένα εξαιρετικά δύσκολο, περίπλοκο και πρωτόγνωρο εγχείρημα.

Υπογράμμισε ότι το ελληνικό Δημόσιο εισπράττει σήμερα Παρασκευή 3,27 δισ. ευρώ, το υψηλότερο ποσό που έχει εισπραχθεί ποτέ από την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ η σωρευτική ωφέλεια αγγίζει και τα 7 δισ. ευρώ σε ορίζοντα 25 ετών.

Από την Κυριακή, 6 Οκτωβρίου, μειώνεται το αντίτιμο των διοδίων από 2,8 ευρώ σε 2,5 ευρώ, ενώ για πρώτη φορά επιβάλλεται μόνιμη απαλλαγή από την καταβολή διοδίων για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν σε άτομα με αναπηρία και αναπήρους πολέμου.

Ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε ότι διασφαλίζεται η απασχόληση των εργαζομένων στον αυτοκινητόδρομο, ενώ προβλέπονται επενδύσεις ύψους 380 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Αττικής Οδού.

Τέλος ανέφερε ότι με τη νέα Σύμβαση επιδιώκεται και η περαιτέρω βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθώς η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις παραχωρήσεις έχει να επιδείξει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα στη μείωση των ατυχημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

