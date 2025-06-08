Από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ μπήκε στην πολιτική σκηνή, οι δημοσκοπήσεις συμφωνούσαν σταθερά σε ένα σημείο: την ικανότητά του να προβάλλει την εικόνα ενός ισχυρού άνδρα, ικανό να επιβάλει την ατζέντα του. Το περασμένο έτος δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Όταν η Gallup ρώτησε τους ψηφοφόρους για τη δύναμη των υποψηφίων, το 65% των ανεξάρτητων θεωρούσε τον Τραμπ ισχυρό, σε σύγκριση με μόλις το 42% που είπε το ίδιο για την αντίπαλό του, Κάμαλα Χάρις.

Στα μάτια των ψηφοφόρων, ο Τραμπ θεωρούνταν λιγότερο ηθικός, λιγότερο αξιόπιστος και ακόμη λιγότερο συμπαθής από την αντίπαλό του. Αλλά είχε θάρρος, είχε τη δύναμη να προωθήσει τις προτάσεις του. Και για πολλούς, αυτό ήταν αρκετό για να κερδίσει την ψήφο τους - ειδικά μεταξύ εκείνων που ήταν πρόθυμοι να ανατρέψουν το σύστημα.

Για να διατηρήσει αυτή την εικόνα του ισχυρού άνδρα, ο Τραμπ έχει βασιστεί από την αρχή στην ίδια τακτική: επίθεση και γελοιοποίηση. Συμπεριφέρεται σαν τον νταή του σχολείου.... Το παιδί που δεν νοιάζεται αν είναι αρεστός, επειδή ξέρει ότι μπορεί να πάρει αυτό που θέλει μέσω του φόβου και των προσβολών, κατατροπώνοντας τους πιο αδύναμους.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εκστρατείας, έφτασε στο σημείο να αποκαλέσει τους παράτυπους μετανάστες «ζώα». Έχει, επίσης, δώσει στους αντιπάλους του αμέτρητα υποτιμητικά παρατσούκλια. Υπάρχει ακόμη και μια καταχώριση στη Wikipedia που απαριθμεί τα ονόματα που έχει επινοήσει, τα οποία πλέον ξεπερνούν τα 100.

Με αυτούς τους χαρακτηρισμούς, ο στόχος του δεν είναι μόνο να πολώσει, αλλά να «εξαφανίσει» κάθε είδους ανθρωπιάς, δημιουργώντας ένα απλούστερο, πιο ενστικτώδες χάσμα «εμείς εναντίον αυτών».

Επιπλέον, το επιθετικό του στυλ ενισχύει την εικόνα ενός ανθρώπου που έχει έρθει για να γκρεμίσει την υπάρχουσα τάξη, ένα βασικό στοιχείο της αφήγησής του. Γι' αυτό δεν υποχωρεί ποτέ, δεν αποσύρεται ποτέ από την αποστολή του να συντρίψει τους αντιπάλους του και ορισμένες κοινωνικές ομάδες.

«Βροχή» απειλών και προσβολών

Ο Τραμπ θεωρεί τις απειλές, την περιφρόνηση και τον εκφοβισμό ως εργαλεία διαπραγμάτευσης, τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική πολιτική. Το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα αυτού είναι η χρήση δασμών για να πιέσει το Μεξικό και τον Καναδά να υιοθετήσουν συγκεκριμένα μέτρα ασφάλειας στα σύνορα.

Ωστόσο, το «ρεπερτόριό» του σε απειλές εκτείνεται πολύ πέρα από αυτό. Συχνά μιλά για την επέκταση του εδάφους των ΗΠΑ, υποτιμώντας χώρες όπως ο Καναδάς, η Δανία και ο Παναμάς. Επίσης, στοχεύει τακτικά τους μετανάστες χωρίς χαρτιά και τους δικαστές, καταφεύγοντας μερικές φορές σε απροκάλυπτες προσβολές.

Στοχεύοντας τους πολιτικούς αντιπάλους

Ένας από τους αγαπημένους τρόπους του Τραμπ για να επιβάλλει την εξουσία του είναι να γελοιοποιεί τους πολιτικούς του αντιπάλους. Δεδομένου ότι οι Δημοκρατικοί εξακολουθούν να μην έχουν έναν σαφή, αδιαμφισβήτητο εθνικό ηγέτη, ο Τραμπ συνεχίζει να στρέφει μεγάλο μέρος της κριτικής του προς τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έφυγε από τον Λευκό Οίκο με χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας.

Σύμφωνα με μια μελέτη του NBC, κατά τη διάρκεια των πρώτων 100 ημερών της θητείας του, ο Τραμπ ανέφερε τον Μπάιντεν -την οικογένειά του ή την προεδρία του- 580 φορές σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημόσιες δηλώσεις, με μέσο όρο έξι φορές την ημέρα!

Βρήκε επίσης χρόνο να επιτεθεί σε άλλες προσωπικότητες, συχνά χωρίς να τις κατονομάζει άμεσα ή να αναφέρεται στις θέσεις τους. Η γελοιοποίηση χρησιμεύει ως στρατηγική για να ανυψώσει τον εαυτό του πάνω από τους στόχους του και να ενισχύσει την εικόνα ότι είναι ο πιο ισχυρός παίκτης στην αρένα.

Επιπλήξεις στο Οβάλ Γραφείο

Οι ξένοι ηγέτες κινδυνεύουν να γίνουν στόχος δημόσιων επιπλήξεων στο Οβάλ Γραφείο αν δεν συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του Τραμπ. Φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερα να επιπλήττει όσους βρίσκονται σε πιο αδύναμη ή εξαρτημένη θέση, όπως η Ουκρανία και η Νότια Αφρική.

Και ο Τραμπ δεν το κάνει πάντα μόνος του. Στην περίπτωση της Ουκρανίας, τον συνόδευσε ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ στην περίπτωση της Νότιας Αφρικής, ήταν ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ -και με αυτόν τσακώθηκε- που στάθηκε στο πλευρό του.

🇺🇸🇺🇦 TRUMP SLAMS ZELENSKY!



“You have to be more thankful! Without us you don’t have any cards”



Zelensky’s face gets extremely depressed, he knows who’s boss and who is the … pic.twitter.com/8mwlsMS3wD — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 28, 2025

Η «επίθεση» σε ευάλωτες ομάδες

Ο Τραμπ έχει την τάση να επιτίθεται σε ευάλωτες ομάδες για να αποκομίσει πολιτικό όφελος ή για να τις παρουσιάσει ως παραδείγματα του τι μπορεί να συμβεί με όσους δεν πάνε με τα… νερά του.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, στοχοποίησε τα τρανσέξουαλ άτομα σε μια διαφήμιση κατά της Κάμαλα Χάρις. Περισσότεροι από 250 μετανάστες έχουν απελαθεί και κρατούνται σε φυλακή στο Ελ Σαλβαδόρ χωρίς να έχει ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία, ενώ ο πρόεδρος προειδοποίησε αργότερα ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να κάνει το ίδιο και με Αμερικανούς πολίτες.

Οι «viral» απελάσεις μεταναστών

Το 89% των ψηφοφόρων που θεωρούσαν τη μετανάστευση ως το πιο σημαντικό ζήτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν τον Τραμπ στις εκλογές του 2024. Για αυτό τον λόγο, ένας από τους κύριους στόχους του είναι να προβάλλει δύναμη έναντι των μεταναστών χωρίς χαρτιά, και τόσο ο πρόεδρος όσο και οι λογαριασμοί των κοινωνικών μέσων του Λευκού Οίκου χρησιμοποιούν τακτικές εκφοβισμού για να το επιτύχουν.

Δημιουργούν πρωτότυπο περιεχόμενο με σκοπό να κάνουν τις ειδήσεις για τις απελάσεις να γίνουν «viral». Δημοσιεύουν βίντεο από περιπολίες ασφαλείας ή συλλήψεις με μοντέρνα μουσική, εικόνες που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη και είναι εμπνευσμένες από δραματικές φωτογραφίες μεταναστών κ.ά.

Πηγή: skai.gr

