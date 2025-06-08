Τουλάχιστον 28 νεκροί από τη σύγκρουση φορτηγού και οχημάτων στην Τανζανία

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το βράδυ του Σαββάτου σε ένα από τα χειρότερα τροχαία δυστυχήματα των τελευταίων ετών στην Τανζανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Τα φρένα ενός φορτηγού έσπασαν, με αποτέλεσμα αυτό να συγκρουστεί με δύο οχήματα, εκ των οποίων ένα μικρό λεωφορείο, πριν πέσουν και τα τρία στο ρέμα ενός ποταμού στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με τη Ζάμπια, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο τοπικός διοικητής της αστυνομίας Μπέντζαμιν Κουζάγκα.

Το φορτηγό μετέφερε σιτάλευρο από το Νταρ ες Σαλάμ στη Ζάμπια, και τα φρένα του παρουσίασαν βλάβη καθώς κατέβαινε μια απότομη πλαγιά. Τότε το φορτηγό συγκρούστηκε με το λεωφορειάκι και ένα άλλο όχημα πριν πέσουν και τα τρία σε ρεματιά του ποταμού Μπαλίζι, δήλωσε ο αστυνομικός διοικητής.

Μεταξύ των 28 θυμάτων είναι 10 γυναίκες και τέσσερα παιδιά, και οι τραυματίες ανέρχονται σε οκτώ, πρόσθεσε ο αστυνομικός διοικητής αποδίδοντας το δυστύχημα στην "αμέλεια" του οδηγού του φορτηγού, "ο οποίος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στην απότομη πλαγιά του Ιουάνμπι".

Η πρόεδρος Σαμία Σουλούχου Χασάν, σε μήνυμά της στην πλατφόρμα X, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων.

"Προσεύχομαι για όλες αυτές τις ψυχές που έφυγαν να αναπαυθούν στην αιώνια ειρήνη και για τους τραυματίες να ξαναβρούν την υγεία τους", δήλωσε η πρόεδρος σε ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα.

Θανατηφόρα τροχαία βυθίζουν συχνά στο πένθος την Τανζανία.

Τον Φεβρουάριο του 2024, τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους ένας Αμερικανός, ένας Νοτιοαφρικανός και ένας Κενυάτης, και 21 τραυματίστηκαν στο βόρειο τμήμα της χώρας σε σύγκρουση μεταξύ ενός φορτηγού και τριών οχημάτων.

Τον Οκτώβριο του 2022, τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 37 τραυματίστηκαν σε σύγκρουση μεταξύ λεωφορείου και φορτηγού.

Σε έκθεση για την οδική ασφάλεια που δημοσιοποιήθηκε το 2018, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανέφερε ότι τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Τανζανίας του 2016 κατέγραφαν 3.256 θανάτους από τροχαία, αλλά σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΠΟΥ ότι ο πραγματικός αριθμός κυμαινόταν μεταξύ 13.000 και 19.000.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

