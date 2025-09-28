Ο κίνδυνος είναι «υψηλός» δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ αναφερόμενος στις πολυάριθμες εμφανίσεις drones στους ευρωπαϊκούς αιθέρες. Η Γερμανία, αλλά και συνολικά οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν διέθεταν μέχρι τώρα, όπως αποδείχτηκε, ένα αξιόπιστο σύστημα αντιμετώπισής τους, κάτι που θα πρέπει να αλλάξει άμεσα. Αυτό ακριβώς απαιτεί τη δημιουργία ενός «Κέντρου προστασίας από drones».



Το κέντρο αυτό θα συνδυάσει την εμπειρογνωμοσύνη της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, της Ομοσπονδιακής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας και των αστυνομικών αρχών των κρατιδίων. Ο Ντόμπριντ δήλωσε ότι ήθελε να συγκεντρώσει ότι know how υπάρχει στον τομέα και να ξεκινήσει νέα ερευνητικά προγράμματα.



Ο Βαυαρός πολιτικός (CSU) έκανε λόγο για έναν τεχνολογικό αγώνα μεταξύ απειλής και άμυνας, ο οποίος δεν πρέπει να χαθεί. Αποτελεί τεράστια πρόκληση η πληθώρα διαφορετικών τύπων drones που έχουν εντοπιστεί σε σημεία της Γερμανίας και γειτονικών χωρών τις τελευταίες εβδομάδες. Αρκετά drones, για παράδειγμα, εντοπίστηκαν πάνω από το κρατίδιο του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν την Παρασκευή το βράδυ. Ο Ντόμπριντ μίλησε για «σμήνη drones», κάτι που δεν είχε συμβεί με αυτόν τον τρόπο ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Στη «μάχη» και ο στρατός

Η καταπολέμηση drones με δίχτυα ή με «παρεμβολές» (διακοπή ραδιοσημάτων) έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με τον υπουργό, για αυτό και θα πρέπει να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες: «Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι να τις παράσχουν άλλοι». Το νέο κέντρο προστασίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, είναι το πρώτο μέρος μιας στρατηγικής δύο πυλώνων.



Ως δεύτερο πυλώνα, ο Ντόμπριντ ανακοίνωσε αναθεώρηση του Νόμου περί Ασφάλειας της Αεροπορίας για τη ρύθμιση της νομικής βάσης για τα αμυντικά μέτρα. Ο πυρήνας της μεταρρύθμισης αυτής εστιάζει στο ότι η Μπούντεσβερ, ο γερμανικός στρατός θα μπορεί να συμμετέχει στην άμυνα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο πλαίσιο της επίσημης βοήθειάς της προς την αστυνομία. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την κατάρριψη του αεροσκάφους, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.



Οι απαραίτητες συμφωνίες μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Άμυνας, καθώς και ένα σχέδιο νόμου, αναμένεται να ολοκληρωθούν αυτό το φθινόπωρο, όπως διευκρίνισε ο Χριστιανοκοινωνιστής πολιτικός. Δεν θα πρόκειται για αυθόρμητη παρέμβαση της Μπούντεσβερ, όταν εντοπίζονται μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αλλά προγραμματισμένη συνεργασία με την αστυνομία για την προστασία κρίσιμων υποδομών ή εκδηλώσεων με μεγάλα πλήθη. Η αξιολόγηση κινδύνου θα διενεργείται κατά περίπτωση, εξήγησε ο Ντόμπριντ. Η απλή πτήση από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν αποτελεί απειλή.

Η κατάρριψη ως έσχατη λύση

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Bild, ένα drone θα πρέπει να μπορεί να καταρριφθεί εάν αποτελεί οξεία απειλή για την ανθρώπινη ζωή ή για κρίσιμες υποδομές και άλλα αμυντικά μέτρα αποδεικνύονται ανεπαρκή. Σε τέτοιες καταστάσεις κρίσης, η τελική λήψη αποφάσεων θα πρέπει να ανήκει στο Υπουργείο Άμυνας.



Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ εμφανίστηκε πάντως επιφυλακτικός απέναντι στα σχέδια του Ντόμπριντ. «Πρέπει τώρα να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες νομικές και οργανικές συνθήκες για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τέτοια φαινόμενα», δήλωσε ο Χριστιανοδημοκράτης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και απέφυγε να σχολιάσει τον ρόλο της Μπούντεσβερ σε ένα τέτοιο σενάριο.



Το Υπουργείο Εξωτερικών θα συμμετάσχει ωστόσο σε αυτή τη διαδικασία. «Στη συνέχεια, θα είναι απαραίτητο να καθοριστεί λεπτομερώς τίνος θα είναι η ευθύνη για την αντιμετώπιση τέτοιων πτήσεων», πρόσθεσε. «Θα πρέπει επίσης να το συζητήσουμε εντατικά με τα ομόσπονδα κρατίδια».

Αντιδράσεις από την αστυνομία

Το συνδικάτο των αστυνομικών απορρίπτει αρχικώς τα σχέδια του Ντόμπριντ. Ο επικεφαλής του, Γιόχεν Κόπελκε, δήλωσε στην εφημερίδα Handelsblatt ότι ήταν καλό που ο Ντόμπριντ ασχολείται τώρα με την άμυνα κατά των drones. «Ως αρμόδιος υπουργός, ωστόσο, πρέπει να ενδυναμώσει την αστυνομία του και να μην βασίζεται στον στρατό, επειδή η ανάπτυξη του είναι δύσκολη και δυνατή μόνο σε σπάνιες εξαιρέσεις». Η αστυνομία είναι πάντα διαθέσιμη, τόνισε ο Κόπελκε και πρόσθεσε ότι «απαιτείται επομένως μια άμεση νομική βάση για την άμεση κατάρριψη drones από όλες τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου στη Γερμανία».

Πρακτικά και πολιτικά ερωτήματα

Κατά την άποψη της ειδικού ασφαλείας Ουλρίκε Φράνκε, η Γερμανία δεν είναι καλά εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει επιθέσεις drones. «Ακόμα και σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα μεγάλα αεροδρόμια, δεν υπάρχουν ή υπάρχουν πολύ λίγα αμυντικά μέτρα», δήλωσε. «Δεν χρειάζεται να τρέφουμε ψευδαισθήσεις για την άμυνα κατά των drones σε όλη τη Γερμανία». Απαιτούνται πολλαπλά συστήματα για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα διαφόρων τύπων drones, όπως συστήματα παρεμβολής, drones αναχαίτισης, λέιζερ και όπλα μικροκυμάτων είπε στο Der Spiegel. Ένα πρακτικό πρόβλημα αφορά πάντως και τους κινδύνους από την κατάρριψη ενός drone ειδικά σε κάποια κατοικημένη περιοχή, αφού τα συντρίμμια του θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιές ή και τραυματισμούς.



Προβληματισμός υπάρχει πάντως συνολικότερα για την ενίσχυση του ρόλου του στρατού σε έναν ακόμα τομέα, που έρχεται να προστεθεί στο συνολικότερα «πολεμικό» κλίμα που καλλιεργείται από δηλώσεις πολιτικών στη χώρα του τελευταίο διάστημα.



