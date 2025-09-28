Η ψηλότερη και πιο εντυπωσιακή γέφυρα στον κόσμο που κατασκευάστηκε στην επαρχία Γκουιζού της νοτιοδυτικής Κίνας, δόθηκε σήμερα, Κυριακή, στην κυκλοφορία.

Η κατασκευή της, που έγινε πάνω από ένα φαράγγι, διήρκησε τρία χρόνια και ο στόχος της γέφυρας είναι να μειώσει τον χρόνο ταξιδιού από 2 ώρες σε μόλις δύο λεπτά.

Η γέφυρα Huajiang Grand Canyon, που υψώνεται 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Beipan στο ορεινό έδαφος της Γκουιζού, είναι σχεδόν εννέα φορές ψηλότερη από τη γέφυρα Golden Gate του Σαν Φρανσίσκο.

The world's tallest bridge opened to traffic Sunday morning in southwest China's Guizhou Province, slashing travel time across a deep canyon from two hours to just two minutes after three years of construction. #GLOBALink pic.twitter.com/NL05A6FgWn — China Xinhua News (@XHNews) September 28, 2025

Με μήκος 2.890 μέτρων και εκτεινόμενη πάνω από το Μεγάλο Φαράγγι του Χουατζιάνγκ, γνωστό και ως «η ρωγμή της Γης», αποτελεί μια ακόμη προσθήκη στο ταχέως αναπτυσσόμενο δίκτυο υποδομών της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο.

«Θα βελτιώσει σημαντικά την περιφερειακή συνδεσιμότητα και είναι ένα έργο-ορόσημο που αναδεικνύει την καινοτομία της Κίνας», δήλωσε ο Zhang Yin, επικεφαλής του επαρχιακού τμήματος μεταφορών.

Τα τελευταία χρόνια, η Γκουιζού, μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες επαρχίες της Κίνας, έχει κατασκευάσει πάνω από 30.000 γέφυρες στο ορεινό της έδαφος, συμπεριλαμβανομένων τριών από τις ψηλότερες στον κόσμο. Η επαρχία έχει επίσης σχεδόν τις μισές από τις 100 ψηλότερες γέφυρες του κόσμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.