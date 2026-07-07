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Σάλος στο ιταλικό ποδόσφαιρο: Ντι Μάρκο και Τσαλχάνογλου είχαν επαφές με μέλη της μαφίας

Σχέσεις με μέλη των οργανωμένων οπαδών της Ίντερ, τα οποία συνδέονται με την ιταλική μαφία, φέρεται να είχαν δύο παίκτες των «νερατζούρι»

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Ίντερ

Οι Αρχές της Ιταλίας προσπαθούν να ρίξουν φως στην υπόθεση με τη μαφιόζικη οργάνωση «Ντράνγκετα» και όλο και περισσότερες πληροφορίες έρχονται στην επιφάνεια. Ο άλλοτε αρχηγός των ultras της Ίντερ, Μάρκο Φερντίκο φέρεται να συνεργάζεται τον τελευταίο καιρό με την ιταλική αστυνομία, με αποτέλεσμα να έχει δώσει και τα ονόματα των ατομων που είχαν σχέσεις με τη μαφία.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι μέλη των ultras των «νερατζούρι» που συνδέονται με την ιταλική μαφία διατηρούσαν επαφές με δύο παίκτες του συλλόγου, τον Ντι Μάρκο και τον Τσαλχάνογλου.

Παράλληλα, περιέγραψε τη μυστική συμφωνία των οπαδών της Ίντερ και της Μίλαν στον ημιτελικό του Champions League τη σεζόν 2022/23, τονίζοντας πως είχε συμφωνηθεί πως όποια ομάδα έπαιρνε το εισιτήριο για τον τελικό θα έδινε το 30% των κερδών της στην αντίπαλη κερκίδα.

Τώρα, όσον αφορά τους Ντι Μάρκο και Τσαλχάνογλου, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τις επαφές τους με τα μέλη των ultras των «νερατζούρι», με την πρόθεση της ιταλικής αστυνομίας να είναι να ερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Ίντερ μαφία
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